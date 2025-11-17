Wstępnie na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Urban powołał 26 piłkarzy. Kontuzje Łukasza Skorupskiego, Jana Bednarka oraz Krzysztofa Piątka sprawiły, że lista się skurczyła, za nich selekcjoner powołał dwa nazwiska. Byli to bramkarz Mateusz Kochalski i obrońca Bartosz Bereszyński.

"Tradycja" Tobiasza. Ponownie obejrzy mecz kolegów z wysokości trybun

Przed meczem z Maltą do dyspozycji Urbana ponownie wrócili Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski, którzy rywalizację z Holandią opuścili z powodu zawieszenia za kartki. Za to podczas piątkowej gry boisko kontuzji doznał Sebastian Szymański. Oznaczało to, że Jan Urban musiał wybrać 23 z 24 zawodników tworzących kadrę meczową. Zatem tylko jeden piłkarz obejrzy to spotkanie z wysokości trybun.

Jak poinformował dziennikarz Interii Przemysław Langier, tym "wybrańcem" został Kacper Tobiasz. Dla bramkarza Legii taki los w kadrze to nie pierwszyzna. Wprawdzie od początku znajdował się on na liście listopadowych powołań, ale przyjeżdżał z jasno określonym zadaniem pełnienia funkcji czwartego bramkarza, który pomaga drużynie w treningach.

Pozycji Tobiasza w reprezentacyjnej hierarchii bramkarzy nie zmieniła nawet kontuzja Skorupskiego. Za gracza Bolonii na kadrę przyjechał Mateusz Kochalski i trudno się dziwić, że to bramkarz znakomicie spisującego się w Lidze Mistrzów Karabachu ma większe uznanie w oczach selekcjonera.

Dla bramkarza Legii rola "bramkarza treningowego" w kadrze to nie pierwszyzna. Podobnie sytuacja wyglądała podczas październikowego zgrupowania, kiedy Polska grała mecze z Nową Zelandią oraz Litwą, choć akurat w meczu eliminacji mistrzostw świata w Kownie zasiadł na ławce rezerwowych.

Mecz Malta - Polska odbędzie się w poniedziałek 17 listopada o godzinie 20:45. Transmisję będzie można oglądać na kanałach TVP 1,TVP Sport, a także w internecie na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy też do śledzenia relacji na żywo z tego wydarzenia na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.