Polscy kibice zatrzymani na Malcie. Już usłyszeli wyrok

Reprezentacja Polski w ostatnim czasie pokazuje się z bardzo dobrej strony. W piątek Biało-Czerwoni zremisowali z Holandią 1:1 na PGE Narodowym. Nasi piłkarze mają już zapewniony udział w barażach o przyszłoroczny mundial. W poniedziałek zagrają na wyjeździe z Maltą w ostatnim meczu grupowym tych eliminacji. Na Maltę wybrała się oczywiście grupa polskich kibiców. Niestety byli tacy, którzy na pokładzie samolotu zachowywali się w sposób karygodny.

Afera w samolocie. Fatalne zachowanie polskich kibiców

Jako pierwszy o awanturach kibiców z załogą wspomniał na platformie X Łukasz Ciona, dziennikarz "Kanału Sportowego". Pojawiło się nagranie.

- Trzech pasażerów przez cały lot przeszkadzało głównej stewardessie, bez przerwy się wydzierali, dosłownie bez przerwy - mówił Ciona.

Sprawa była na tyle poważna, że po wylądowaniu samolotu na miejscu czekała policja. Portal WP SportoweFakty poinformował, iż maltańska policja przekazała, że dwóch pasażerów stanęło przed sądem. Mowa o mężczyznach w wieku 50 oraz 39 lat. Obaj znajdowali się pod wpływem alkoholu. Wiemy już, jaki wydano werdykt.

- Obaj przyznali się do zarzutów postawionych im w sądzie. Zostali skazani na sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Sąd dodatkowo wydał wobec nich zakaz zbliżania się do pokrzywdzonej - przekazano w oficjalnym stanowisku policji.

Marzec będzie kluczowy dla reprezentacji Polski

Kibice nie wyobrażają sobie innego scenariusza niż zwycięstwo polskich piłkarzy z Maltą, lecz część fanów może też być myślami przy czwartku (20 listopada). Wtedy bowiem odbędzie się losowanie par barażowych.

Przypomnijmy, że półfinały baraży zostaną rozegrane 26 marca, a pięć dni później poznamy ekipy, które pojadą na mundial właśnie z tej części eliminacji. Polska ma niemałe szanse na to, by być losowana z pierwszego koszyka.