Na te trzy mecze muszą patrzeć Polacy. Ten scenariusz da nam pierwszy koszyk

Choć mecz z Maltą nie ma już wielkiego znaczenia - Polska na pewno zagra w barażach, a szans na wyprzedzenie Holandii właściwie nie ma - to i tak warto, żeby Biało-Czerwoni to spotkanie wygrali. Wpadka w tym meczu może sprawić, że Biało-Czerwonych w walce o pierwszy koszyk wyprzedzi Walia - wystarczy, że Walijczycy pokonają Macedonię Północną.
Sytuacja jest jednak jasna. Zakładając, że Polska wygra z Maltą, musiałoby dojść do jednego z trzech scenariuszy, żeby podopieczni Jana Urbana stracili pierwszy koszyk przed losowaniem baraży. Jeden z nich wydaje się na szczęście mało możliwy, kolejne dwa są już bardziej prawdopodobne.
Polacy są najniżej sklasyfikowaną drużyną w pierwszym koszyku, więc wystarczy, że w barażach znajdzie się jeden zespół mający więcej punktów w rankingu FIFA, żeby spadli niżej.
To oznacza, że w najbliższych meczach eliminacyjnych kibice będą musieli trzymać kciuki za reprezentacje Niemiec, Austrii oraz Danii - awanse tych drużyn z pierwszego miejsca przy jednoczesnej wygranej Polski z Maltą, doprowadzą do tego, że Polska będzie w pierwszym koszyku przed losowaniem baraży.
Wydaje się, że Niemcy nie przegrają u siebie ze Słowacją - choć trzeba pamiętać, że Słowacy potrafili pokonać u siebie naszego zachodniego sąsiada 2:0.
Większe wątpliwości można mieć w stosunku do Austrii oraz Danii. Austriacy grają u siebie z Bośnią - w pierwszym meczu wygrali 2:1 - i Bośniacy na pewno zrobią wszystko, żeby wywalczyć bezpośredni awans. Jeszcze większe wyzwanie czeka Duńczyków, którzy mogli mieć już niemal pewny awans, ale niespodziewanie zremisowali z Białorusią (2:2) i teraz muszą liczyć na to, że nie przegrają w Szkocji. Dla Szkotów wygrana również oznacza bezpośredni awans na mistrzostwa świata.
W poniedziałek 17 listopada odbędą się dwa ważne mecze dla koszykowych losów Biało-Czerwonych: Malta - Polska oraz Niemcy - Słowacja. Oba rozpoczną się o godzinie 20:45. Kolejne dwa spotkania: Austria - Bośnia i Hercegowina oraz Szkocja - Dania, zaplanowano na kolejny dzień. Wszystko więc powinno być jasne ok. godziny 23:00 we wtorek 18 listopada.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!