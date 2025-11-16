Prezes PZPN wprost do syna Nawrockiego. "Coś poszło nie tak"

Fernando Santos pracował z reprezentacją Polski zaledwie pół roku. Portugalczyk przyjechał do naszego kraju po rozstaniu z rodzimą kadrą, którą prowadził jeszcze na mistrzostwach świata w 2022 roku. Biało-Czerwoni pod wodzą Santosa rozegrali sześć spotkań. Trzy razy zwyciężali i tyle samo przegrywali. Każda porażka była bardzo bolesna, bo w meczach o stawkę. To nieprawdopodobne, ale za kadencji tego szkoleniowca realny stał się brak awansu Polaków na Euro 2024.

Kulesza mówi o Santosie. "To był błąd"

Po Santosie drużynę przejął Michał Probierz. Polacy ostatecznie zameldowali się w barażach o udział w mistrzostwach Europy i wywalczyli przepustkę na turniej. W programie "Daniel Nawrocki w Polsce" na platformie YouTube syn prezydenta RP Karola Nawrockiego zapytał Cezarego Kuleszę, prezesa PZPN, o zatrudnienie Santosa.

- Dzisiaj też mogę ocenić, że to był błąd. Nie będę się chował za parawanem i mówił, że wszystko było fajnie - ocenił Kulesza. - Braliśmy jednak pod uwagę osiągnięcia tego trenera, z kim pracował. Był ponadto wymieniany w piątce najlepszych trenerów w Europie - wyliczał.

Kulesza wrócił również do atmosfery, jaka panowała w kraju przy okazji wyboru na stanowisko selekcjonera polskiej kadry.

- Wszyscy byli zachwyceni, nie było sprzeciwu, że to zły wybór. Ale w rzeczywistości coś poszło nie tak, nie wiem konkretnie co, ale nie wyglądało to tak jak powinno - dodał prezes PZPN.

Kulesza wreszcie trafił z wyborem? Urban radzi sobie znakomicie

Kadencja następcy Santosa - Michała Probierza - również nie jest uznawana za udaną. Później trenerem reprezentacji Polski został Jan Urban. Ten wybór się broni, bo nasi piłkarze nie dość, że osiągają satysfakcjonujące rezultaty, to prezentują piękny dla oka styl gry, a powinien on jeszcze ulec poprawie.

Polacy w poniedziałek rozegrają ostatni mecz grupowy w eliminacjach do mistrzostw świata. Zagrają na wyjeździe z Maltą. Później w marcu czekają ich najpewniej baraże.