FIFA podjęła decyzję! Arcyważne wieści dla Polski przed meczem z Maltą

Reprezentacja Polski jest już pewna udziału w marcowych barażach o awans do mistrzostw świata 2026. Zespół Jana Urbana zremisował 1:1 z Holandią, a poza tym Finlandia przegrała 0:1 z Maltą. To jednak nie sprawia, że poniedziałkowy mecz z Maltą będzie bez znaczenia dla Polski. Wciąż trzeba zapewnić sobie pierwszy koszyk w losowaniu baraży. To nie jest jedyna kwestia, na którą zwrócić uwagę musi Urban oraz jego piłkarze.

Trzech piłkarzy musi uważać na zawieszenie. To może mieć tragiczne konsekwencje

Okazuje się, że trzech reprezentantów Polski jest zagrożonych zawieszeniem na pierwszy mecz barażowy. To Jan Ziółkowski, Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Jeżeli któryś z nich zobaczy kartkę w poniedziałkowym starciu z Maltą, to nie zagra w marcu przyszłego roku w półfinale baraży. To bardzo istotne, bo przez żółte kartki Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski musieli opuścić niedawne spotkanie z Holandią na Stadionie Narodowym.

Warto dodać, że ostatnio FIFA zmieniła regulamin trwających eliminacji do mistrzostw świata. Tuż przed barażami wszystkie żółte kartki zostaną anulowane, więc nie "przejdą" one na dwustopniowe baraże. To też pozwoli uniknąć zamieszania czy dodatkowych nerwów przed decydującymi meczami.

Polacy będą chcieli więc uniknąć sytuacji, która już miała miejsce w marcu 2022 r. w kontekście walki o awans do mistrzostw świata w Katarze. Wtedy Polska miała zagrać z Rosją w półfinale baraży, a w tym meczu zawieszeni mieli być Mateusz Klich, Fiodor Smołow i Aleksandr Gołowin. Rosja została wykluczona z rywalizacji w związku z wojną w Ukrainie, a zawieszenie Klicha przeszło na finałowe spotkanie ze Szwecją na Stadionie Śląskim. Klich nie był więc do dyspozycji Czesława Michniewicza.

Polska wciąż nie jest pewna pierwszego koszyka. Musi zachować czujność

Mimo że reprezentacja Polski zapewniła już sobie miejsce w barażach, to wciąż musi walczyć o to, by mieć pewne miejsce w pierwszym koszyku. Największym zagrożeniem jest Dania, która w przypadku zajęcia drugiego miejsca w grupie C, tuż za Szkocją, może "zepchnąć" Polskę do drugiego koszyka. Do tego może dojść do zmiany koszyka Polaków, jeżeli Ukraina wygra z Islandią, a Niemcy przegrają ze Słowacją.

O tym, jakie będą składy koszyków przed losowaniem, zdecyduje przede wszystkim najnowsze notowanie rankingu FIFA, który pojawi się 19 listopada. Dzień później odbędzie się losowanie, po którym poznamy całą drogę barażową Polaków. Jeżeli Polska pozostanie w pierwszym koszyku, to trafi na jedną z drużyn z czwartego koszyka.

