Tak Malta chce zatrzymać Polskę. Selekcjoner ujawnił. "Jest możliwe"

Grupowa rywalizacja w eliminacjach o awans do mistrzostw świata 2026 zmierza już do końca. W poniedziałek reprezentacja Polski zagra swój ostatni mecz w grupie G, a jej rywalem na wyjeździe będzie Malta. Polacy są już pewni gry w marcowych barażach dzięki temu, że Malta wygrała 1:0 z Finlandią. Biało-Czerwoni walczą jeszcze o to, by mieć pewne miejsce w pierwszym koszyku przy losowaniu par barażowych.

Tak Malta zechce zaskoczyć Polaków. "Pojedyncze zwycięstwa są możliwe"

Emilio De Leo, selekcjoner reprezentacji Malty rozmawiał z Interią przed meczem Malta - Polska. W jaki sposób gospodarze chcą zaskoczyć zespół Jana Urbana na swoim stadionie?

- Prawdopodobnie tak ten mecz będzie wyglądał, że będziemy musieli zmusić Polaków do ataku pozycyjnego. Będą chwile, w których będziemy musieli cierpieć, ale i fazy przejściowe, w których dostaniemy swoje szanse. Mecze z takimi przeciwnikami, jak Polska, wymagają dużej jakości, gdy już się wejdzie w posiadanie piłki. Mamy swój plan na mecz i wiemy, co chcemy z nią robić. Pojedyncze zwycięstwa są możliwe, co najlepiej pokazaliśmy w Finlandii - powiedział.

Jak De Leo widzi rozwój swojej reprezentacji? - Mamy dużą wiarę w siebie. Odkąd tu jestem, obserwuję, jak rośnie samoocena piłkarzy. To dobra grupa pod tym kątem, ze sporą świadomością własnych możliwości i podchodząca do swoich obowiązków ze sporym zaangażowaniem. Pod kątem piłkarskim weszliśmy na dobrą drogę i teraz najważniejsze jest to, by to kontynuować. Nie uważam, że celem powinno być wchodzenie na wielkie turnieje. Obecnie jest nim rozwój piłkarzy - dodał selekcjoner Malty.

Tak selekcjoner Malty opisał Lewandowskiego. "Macie dużą przewagę"

De Leo wypowiedział się też szerzej o reprezentacji Polski. Trener pokusił się o stwierdzenie, że "polska piłka kwitnie".

- Bardzo podoba mi się mentalność polskich zawodników. Współpracowałem z kilkoma z nich - przede wszystkim z Łukaszem Skorupskim, którego miałem okazję poznać, gdy pracowałem w Bolonii. Polskich piłkarzy łączy jedna cecha - jeśli wyznaczą sobie jakiś cel, poświęcą wiele, by do niego dotrzeć. Aktualnie jesteście w fazie wzrostu, chcecie ugruntować sobie wysoką pozycję w piłkarskiej hierarchii. I szczerze mówiąc - jestem pewien, że wkrótce będziecie osiągać bardzo dobre wyniki - mówi szkoleniowiec.

Nie zabrakło też opinii De Leo nt. Roberta Lewandowskiego. - Posiadacie wielkiego mistrza - Roberta Lewandowskiego. To ten typ zawodnika, który powinien być punktem odniesienia dla wszystkich innych sportowców. Mimo upływających lat, on wciąż jest kluczowy dla reprezentacji Polski, wciąż jest jej liderem. Mam na to szersze spojrzenie, niż tylko przez pryzmat boiska - grające legendy są potrzebne, by budować popularność danego sportu w kraju. Macie dużą przewagę w postaci posiadania takiej legendy, jak Robert - opowiada.

- Uprawiacie ten rodzaj piłki nożnej, która mi się bardzo podoba, choć mimo zmiany trenera, wasz system gry nie zmienił się jakoś diametralnie. Dość płynnie przeszliście z 3-5-2 na 3-4-2-1, ale generalne założenia są oparte na bardzo podobnych rzeczach: na dryblingu poszczególnych zawodników, piłkarskiej jakości i zdolności do szybkiego przechodzenia z obrony do ataku. Generalnie chcecie atakować, nie skupiacie się tylko na defensywie i przeszkadzaniu - podsumował De Leo.

Malta zdobyła pięć punktów w siedmiu meczach el. MŚ 2026. Nie licząc zwycięstwa 1:0 z Finlandią, Malta zremisowała dwukrotnie z Litwą (0:0 i 1:1). Poza tym kadra Emilio De Leo przegrała 0:8 i 0:4 z Holandią, 0:2 z Polską i 0:1 z Finlandią.

Mecz Malta - Polska odbędzie się w poniedziałek o godz. 20:45. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.