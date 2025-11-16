Media: Kibice reprezentacji Polski aresztowani na Malcie! Oto powód

Reprezentacja Polski jest już pewna udziału w barażach do mistrzostw świata 2026. To efekt remisu 1:1 z Holandią, a także porażki Finlandii z Maltą (0:1). To właśnie Malta będzie ostatnim rywalem Polaków w grupie eliminacyjnej. Mimo że Polska ma już pewne miejsce w marcowych barażach, to musi pokonać Maltę, by zwiększyć swoje szanse na to, iż w losowaniu par barażowych będzie w pierwszym, a nie w drugim koszyku. Na kilkadziesiąt godzin przed meczem polscy kibice na Malcie mają problemy.
Portal meczyki.pl podał, że trzech polskich kibiców zostało aresztowanych po wylądowaniu na Malcie w niedzielny poranek. Dlaczego? Jak czytamy w źródle, chodzi o zakłócanie porządku oraz niestosowanie się do poleceń załogi samolotu podczas lotu. Polacy mieli też przy sobie napoje wyskokowe. Kibice zostali przewiezieni do aresztu.
Reprezentacja Polski przyleciała do Valletty w sobotę, kilkanaście minut po samolocie z kibicami. Ze względu na to, że na tamtejszym lotnisku nie ma wyjścia VIP, to kibice wpadli na piłkarzy i skorzystali z okazji, by zrobić z zawodnikami zdjęcia lub zdobyć autografy. Dawid Szymczak ze Sport.pl pisze, że lokalni ochroniarze nie byli w stanie szybko zaprowadzić porządku na lotnisku.
"Kilkunastu ochroniarzy, oddelegowanych do opieki nad reprezentantami Polski, nie było przygotowanych na tak duże zainteresowanie i chwilami nie dali rady nadążyć za wszechobecnymi kibicami. Pościg za piłkarzami trwał jeszcze przed budynkiem, w drodze na oddalony o kilkadziesiąt metrów parking, gdzie na delegację z Polski czekały autobusy. Zawodnicy, choć mieli przykaz, żeby się nie zatrzymywać i cały czas iść przed siebie, rozdali kilka autografów i zapozowali do zdjęć" - czytamy w artykule.
Są trzy zespoły, które mogą sprawić, że Polska spadnie z pierwszego do drugiego koszyka przy okazji losowania par barażowych. To Walia, Węgry i Dania. Dwa zwycięstwa Walii i Węgier w pozostałych meczach sprawią, że Polska spadnie do drugiego koszyka - Walia zagra w ostatniej kolejce z Macedonią Północną, a Węgry z Irlandią.
Polska może także zaliczyć spadek, jeśli Dania zajmie drugie miejsce w grupie C. Aktualnie ten scenariusz wydaje się mniej prawdopodobny, bo Dania jest liderem grupy z jedenastoma punktami i ma punkt więcej od Szkocji. To te reprezentacje zagrają ze sobą we wtorkowy wieczór.
