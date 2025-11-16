Media: Kibice reprezentacji Polski aresztowani na Malcie! Oto powód

Reprezentacja Polski jest już pewna udziału w barażach do mistrzostw świata 2026. To efekt remisu 1:1 z Holandią, a także porażki Finlandii z Maltą (0:1). To właśnie Malta będzie ostatnim rywalem Polaków w grupie eliminacyjnej. Mimo że Polska ma już pewne miejsce w marcowych barażach, to musi pokonać Maltę, by zwiększyć swoje szanse na to, iż w losowaniu par barażowych będzie w pierwszym, a nie w drugim koszyku. Na kilkadziesiąt godzin przed meczem polscy kibice na Malcie mają problemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski poleci na mundial Urban zrobił coś niezwykłego

Problemy polskich kibiców. Mieli napoje wyskokowe i trafili do aresztu

Portal meczyki.pl podał, że trzech polskich kibiców zostało aresztowanych po wylądowaniu na Malcie w niedzielny poranek. Dlaczego? Jak czytamy w źródle, chodzi o zakłócanie porządku oraz niestosowanie się do poleceń załogi samolotu podczas lotu. Polacy mieli też przy sobie napoje wyskokowe. Kibice zostali przewiezieni do aresztu.

Reprezentacja Polski przyleciała do Valletty w sobotę, kilkanaście minut po samolocie z kibicami. Ze względu na to, że na tamtejszym lotnisku nie ma wyjścia VIP, to kibice wpadli na piłkarzy i skorzystali z okazji, by zrobić z zawodnikami zdjęcia lub zdobyć autografy. Dawid Szymczak ze Sport.pl pisze, że lokalni ochroniarze nie byli w stanie szybko zaprowadzić porządku na lotnisku.

"Kilkunastu ochroniarzy, oddelegowanych do opieki nad reprezentantami Polski, nie było przygotowanych na tak duże zainteresowanie i chwilami nie dali rady nadążyć za wszechobecnymi kibicami. Pościg za piłkarzami trwał jeszcze przed budynkiem, w drodze na oddalony o kilkadziesiąt metrów parking, gdzie na delegację z Polski czekały autobusy. Zawodnicy, choć mieli przykaz, żeby się nie zatrzymywać i cały czas iść przed siebie, rozdali kilka autografów i zapozowali do zdjęć" - czytamy w artykule.

Polacy muszą pozostać skoncentrowani. Jeszcze nie mają pierwszego koszyka w barażach

Są trzy zespoły, które mogą sprawić, że Polska spadnie z pierwszego do drugiego koszyka przy okazji losowania par barażowych. To Walia, Węgry i Dania. Dwa zwycięstwa Walii i Węgier w pozostałych meczach sprawią, że Polska spadnie do drugiego koszyka - Walia zagra w ostatniej kolejce z Macedonią Północną, a Węgry z Irlandią.

Zobacz też: Krychowiak nagle pojawił się na scenie. Niebywałe, co "nawinął"

Polska może także zaliczyć spadek, jeśli Dania zajmie drugie miejsce w grupie C. Aktualnie ten scenariusz wydaje się mniej prawdopodobny, bo Dania jest liderem grupy z jedenastoma punktami i ma punkt więcej od Szkocji. To te reprezentacje zagrają ze sobą we wtorkowy wieczór.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Malta - Polska będzie dostępna do śledzenia w poniedziałek o godz. 20:45 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.