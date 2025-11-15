Holenderski komentator w szoku po meczu z Polską. "To było absolutnie obrzydliwe"

W meczu z Holandią nawet wygrania nie zwiększyłaby znacząco szans Biało-Czerwonych na bezpośredni awans na mundial. Te w teorii wciąż są. Tylko że nie dość, że Holendrzy musieliby przegrać z Litwą, to Polska musiałaby wygrać przynajmniej 12 golami z Maltą - wydaje się więc, że w poniedziałek kadra Jana Urbana będzie walczyć przede wszystkim o zachowanie miejsca w pierwszym koszyku przed losowaniem baraży.

Polacy zremisowali z Holandią. "To było absolutnie obrzydliwe"

Remis z Holandią przybliżył Biało-Czerwonych do utrzymania rozstawienia w barażach. Piłkarze Jana Urbana zagrali bardzo dobre spotkanie i po meczu to raczej reprezentanci Polski mogli odczuwać niedosyt z powodu wyniku. Holenderskie media nie ukrywały zażenowania postawą swojej kadry. Na mocne słowa zdecydował się też Valentijn Driessen - holenderski komentator oraz dziennikarz "De Telegraaf".

"Bilet na mundial zostanie zarezerwowany w poniedziałek przeciwko Litwie na Johan Cruijff Arena. Mogą nawet przegrać, ale różnica bramek niemalże gwarantuje awans. Ale to jak zagrała holenderska drużyna w Warszawie, było absolutnie obrzydliwe" - stwierdził.

"Od początku do końca Holandia grała poniżej swoich możliwości (...). Od Memphisa Depaya można było oczekiwać więcej, strzelił gola na 1:1, ale wyglądał żałośnie. To wszystko wyglądało strasznie" - kontynuował.

"Nigdy wcześniej nie widziałem tak sfrustrowanego Frenkiego de Jonga. Ciągle był zły, machał rękami, pokazywał palcami. Widać było, że w środku pola też nie dzieje się dobrze" - dodał.

Reprezentacja Polski obecnie przygotowuje się do meczu z Maltą. To spotkanie Biało-Czerwoni rozegrają już w poniedziałek 17 listopada o godzinie 20:45. W tym samym czasie Holendrzy będą podejmować Litwinów. Zachęcamy do śledzenia obu tych starć w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.