Boniek zachwyca się reprezentantem Polski. "Przede wszystkim inteligentny"

Reprezentacja Polski w piątkowy wieczór zremisowała na PGE Narodowym z Holandią 1:1 (1:0). Biało-Czerwoni dobrze zaprezentowali się w obronie przeciwko Holandii. I to mimo faktu, że nie grali zawieszony za żółte kartki Przemysław Wiśniewski i kontuzjowany Jan Bednarek. Jednym z wyróżniających się zawodników był Tomasz Kędziora. "Urban potrzebował doświadczonego obrońcy. Takim z pewnością jest Kędziora, który poniżej pewnego poziomu nie schodzi. Pokazał klasę z meczu z Holandią. Miał kilka ważnych interwencji, zaliczył łącznie aż pięć wybić. Mądrze doskakiwał m.in. do Depaya, by nie dać mu się obrócić z piłką i rozpędzić, czytał grę. Do tego perfekcyjnie rozgrywał od tyłu. Urban ma gotową alternatywę w defensywie" - pisał o nim Marcin Jaz, dziennikarz Sport.pl i dał mu ocenę 4+ (w skali 1-6).

Zbigniew Boniek chwali Tomasza Kędziorę

Na temat 31-letniego Tomasza Kędziory głos zabrał Zbigniew Boniek, były świetny piłkarz i prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Kędziora to fajny chłopak, a przede wszystkim inteligentny piłkarz, który wie, na czym polega nowoczesny futbol. Na dodatek nie brakuje mu pokory. Jeśli trzeba, to na ławce czeka na swoją szansę, a jeśli przyjdzie już wejść, to robi to w takim stylu, jak w piątkowy wieczór. Muszę powiedzieć, że grał bardzo dobrze i świetnie kierował Kiwiorem oraz Ziółkowskim. W ten sposób trójka stoperów, co do której były obawy, spisała się znakomicie. Kędziora pokazał, jak dobrze może zagrać zawodnik, który czuje zaufanie trenera - powiedział Boniek w rozmowie z Polsatem Sport.

Boniek skomentował też fakt, że Polacy zagrali z tak trudnym przeciwnikiem bez klasycznego defensywnego pomocnika. W środku boiska wyszli bowiem Piotr Zieliński oraz Sebastian Szymański, a gdy ten drugi doznał kontuzji zastąpił go kolejny ofensywny pomocnik - Bartosz Kapustka.

- Dziś już coraz więcej drużyn gra bez przecinaka, bo numer "sześć" też musi umieć rozgrywać piłkę. Dzisiaj drużyny są bardzo ciasno ustawione, piłkarze operują blisko siebie i zawodnik inteligentny na tej pozycji potrafi się zaadaptować znakomicie, co wczoraj widzieliśmy po Zielińskim - dodał Boniek.

Po siedmiu kolejkach eliminacji do MŚ liderem grupy G jest Holandia z 17 punktami. Trzy punkty mniej mają Polacy. W poniedziałek, 17 listopada Biało-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Maltą, a Holandia podejmie Litwę. Początek obu meczów o godz. 20.45.

Relacja na żywo z pojedynku Malta - Polska na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.