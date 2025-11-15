Poseł PiS zaatakował Tuska po meczu z Holandią. Porównał go do Nawrockiego

Polska zremisowała z Holandią w przedostatnim meczu el. do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni momentami grali dobrą piłkę, a były też fragmenty, że musieli się głęboko bronić. W akcjach defensywnych brali udział wszyscy, nawet Robert Lewandowski, który asystował przy golu Jakuba Kamińskiego. Na początku drugiej połowy Memphis Depay doprowadził do wyrównania. To spotkanie zakończyło się remisem 1:1.
Mecz z Holandią cieszył się sporym zainteresowaniem nie tylko kibiców. Remis Biało-Czerwonych obejrzało i skomentowało wiele osób, na czele z politykami. Po ostatnim gwizdku głos zabrał m.in. premier Donald Tusk.
"Dużo dobrej piłki, trochę mniej szczęścia. Polacy, gramy dalej!" - napisał w serwisie X.
Donalda Tuska nie było na trybunach meczu Polska - Holandia na PGE Narodowym. Poseł na Sejm RP z ramienia PiS Zbigniew Kuźmiuk pod tym wpisem "zaatakował" premiera, wytykając mu to i porównując go z Karolem Nawrockim.
"Zabrakło odwagi Panie premierze, żeby pojawić się na stadionie i kibicować drużynie narodowej. Prezydent Karol Nawrocki był i wspierał Polaków. Kibicie wielokrotnie skandowali jego nazwisko, Pana zapewne tak życzliwie by nie przyjęli" - stwierdził.
Jak wspomniał poseł PiS prezydent Karol Nawrocki był obecny na trybunach. Już chwilę po rozpoczęciu spotkania kibice zaczęli skandować jego nazwisko. Po spotkaniu zamieścił on w serwisie X wpis ze zdjęciem, w którym napisał:
"Polacy, dziękujemy za ten mecz i emocje!"
W ostatnim meczu el. do mistrzostw świata Polacy zmierzą się z Maltą. Mecz odbędzie się 17 listopada na stadionie Ta'Qali National Stadium o godz. 20:45.
