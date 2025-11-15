Poseł PiS zaatakował Tuska po meczu z Holandią. Porównał go do Nawrockiego

Polska zremisowała z Holandią w przedostatnim meczu el. do mistrzostw świata. Biało-Czerwoni momentami grali dobrą piłkę, a były też fragmenty, że musieli się głęboko bronić. W akcjach defensywnych brali udział wszyscy, nawet Robert Lewandowski, który asystował przy golu Jakuba Kamińskiego. Na początku drugiej połowy Memphis Depay doprowadził do wyrównania. To spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki szczerze o Lewandowskim: Ostatnia konferencja była jego najlepszym występem w kadrze

Tusk reaguje po meczu Polska - Holandia. Poseł PiS odpowiada

Mecz z Holandią cieszył się sporym zainteresowaniem nie tylko kibiców. Remis Biało-Czerwonych obejrzało i skomentowało wiele osób, na czele z politykami. Po ostatnim gwizdku głos zabrał m.in. premier Donald Tusk.

"Dużo dobrej piłki, trochę mniej szczęścia. Polacy, gramy dalej!" - napisał w serwisie X.

Donalda Tuska nie było na trybunach meczu Polska - Holandia na PGE Narodowym. Poseł na Sejm RP z ramienia PiS Zbigniew Kuźmiuk pod tym wpisem "zaatakował" premiera, wytykając mu to i porównując go z Karolem Nawrockim.

Zobacz też: VfL Wolfsburg napisał o meczu Polaków. Nokautująca riposta Urbana

"Zabrakło odwagi Panie premierze, żeby pojawić się na stadionie i kibicować drużynie narodowej. Prezydent Karol Nawrocki był i wspierał Polaków. Kibicie wielokrotnie skandowali jego nazwisko, Pana zapewne tak życzliwie by nie przyjęli" - stwierdził.

Prezydent Karol Nawrocki wspierał reprezentację na trybunach

Jak wspomniał poseł PiS prezydent Karol Nawrocki był obecny na trybunach. Już chwilę po rozpoczęciu spotkania kibice zaczęli skandować jego nazwisko. Po spotkaniu zamieścił on w serwisie X wpis ze zdjęciem, w którym napisał:

"Polacy, dziękujemy za ten mecz i emocje!"

W ostatnim meczu el. do mistrzostw świata Polacy zmierzą się z Maltą. Mecz odbędzie się 17 listopada na stadionie Ta'Qali National Stadium o godz. 20:45.