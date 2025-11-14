Gigantyczny skandal na meczu Polska - Holandia! PZPN reaguje

W 60. minucie piątkowego meczu Polska - Holandia fatalnie zachowali się kibice Biało-Czerwonych i wrzucili race na boisko. "Duma z gry reprezentacji mieszała się ze wstydliwym zachowaniem części kibiców. W 60. minucie, gdy fanatycy zza bramki wrzucili na boisko kilkanaście rac, a mecz został przerwany, reszta stadionu wyraziła swój sprzeciw gwizdami. Skoro reprezentacja grała tak dobrze, to nie wypadało jej przerywać. Tym bardziej w taki sposób" - pisał o tym Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. "To nie tak miało wyglądać. Ultrasi klubów z całej Polski, którzy prowadzili doping na meczu z Holandią mieli sprawić, że atmosfera na Stadionie Narodowym będzie przypominała tę z październikowego meczu w Kownie. Skończyło się jednak na wstydzie, bo mecz został przerwany w drugiej połowie" - dodawał Konrad Ferszter.
Na zachowanie grupy kibiców zareagował Polski Związek Piłki Nożnej. Wydał specjalny komunikat na swojej oficjalnej stronie.
"W związku z wydarzeniami na trybunach, do których doszło podczas meczu Polska – Holandia na PGE Narodowym w Warszawie, Polski Związek Piłki Nożnej stanowczo oświadcza, że nie akceptuje zachowań łamiących prawo na stadionie. W szczególności nie ma naszej zgody na odpalanie i rzucanie rac – są to działania niedopuszczalne i nie będą przez nas tolerowane" - czytamy w komunikacie.
Podkreślono, że bezpieczeństwo na meczach piłkarskich jest najważniejsze, a teraz będzie analiza, dlaczego race znalazły się na meczu.
"Bezpieczeństwo na stadionie jest priorytetem. Służby odpowiedzialne za porządek, działając wspólnie z policją, podejmują ostateczne decyzje dotyczące tego, kto nie powinien wejść na obiekt. To one również odpowiadają za przeprowadzenie kontroli w taki sposób, aby uniemożliwić wniesienie na stadion przedmiotów niebezpiecznych. Wszystkie te kwestie zostaną poddane szczegółowej analizie po zakończonym meczu" - czytamy.
Po siedmiu kolejkach eliminacji do przyszłorocznych MŚ liderem jest Holandia z 17 punktami. Trzy punkty mniej ma Polska. W poniedziałek, 17 listopada drużyna Jana Urbana zmierzy się na wyjeździe z Maltą, a Holandia podejmie Litwę. Początek obu meczów o godz. 20.45.
Relacja na żywo ze starcia Malta - Polska na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
