Oto konsekwencje remisu z Holandią. Tak wyglądają koszyki el. MŚ 2026

W Warszawie na PGE Narodowym Polska znów urwała punkty faworytowi. Remis 1:1 z Holandią to bardzo dobry wynik z rywalem z szóstego miejsca z rankingu FIFA, który będzie miał pozytywne konsekwencje w tym zestawieniu. W kwestii rozstawienia w barażach o przyszłoroczny mundial sporo zależy od wyników rywali, jednak już jasne staje się, że Polska przybliżyła się do zapewnienia sobie pierwszego koszyka podczas losowania ich par. Jak sytuacja wygląda dokładnie?

Polska pewna baraży i domowego meczu

Oprócz walki o baraże, które dzięki przegranej Finlandii z Maltą (0:1) mieliśmy zapewnione już przed meczem z Holandią, Biało-Czerwoni biją się o zakończenie eliminacji wśród 8 najlepszych drużyn z drugich miejsc. To daje gwarancje, że Polska byłaby gospodarzem pierwszego meczu barażowego. Taka sytuacja właściwie jest już przesądzona, bo tylko kataklizm mógłby nas zepchnąć do trzeciego koszyka. Ten kataklizm to np. porażka z Maltą i niekorzystne rozstrzygnięcia innych meczów. Polska jest ciągle w walce o pierwszy koszyk play-offów. W nim będą teoretycznie najmocniejsze drużyny baraży. Na chwilę obecną, to m.in. Włochy czy Turcja. Drużyny z pierwszego koszyka zagrają pierwsze mecze z ekipami z koszyka czwartego, w teorii tymi najsłabszymi. Potem finał baraży odbędzie się z wygranym pary meczu drużyny z koszyka 2. i 3. Taka ścieżka pozwala uniknąć konfrontacji z najlepszymi, choćby wspomnianymi Włochami.

Pierwszy koszyk dla Polski o centymetry

Polska jest obecnie w ogonie drużyn, które znalazłaby się w koszyku 1. Mamy 1529 punktów w rankingu. Po remisie z Holandią dołożyliśmy nieco ponad 5 punktów.

Przy wygranej z Maltą dołożymy do naszego dorobku skromne 3 punkty. Remis z tym nisko notowanym rywalem odbierze nam ich około 10. To jednak jasne będzie dopiero w poniedziałek. Na razie ważniejsze są rozstrzygnięcia za naszymi plecami. Węgrzy już w czwartek dopisali sobie 5 rankingowych punktów w starciu z Armenią. W sobotę goniący nas Szkoci zagrają z niezłą Grecją. Przy wygranej mogą dostać za ten mecz 12 punktów. Na razie będziemy mieć nad nimi przewagę. Dalej Szkoci mają trudnych Duńczyków, ale i okazję na jeszcze okazalszą zdobycz punktową (około 16 pkt). Wtedy mogliby nas przegonić. Czesi swej pozycji nie polepszą, bo ewentualnych kilka punktów zdobytych z Gibraltarem nie będzie miało w tym zestawieniu znaczenia. Słowacja wygrała w piątek z Irlandią Północną, ale jest do Biało-Czerwonych sporo jej brakuje. Na 2. miejsce w swojej grupie może wskoczyć Walia, w sobotę 1,5 punktu zdobytego z Liechtensteinem niewiele jej da, ale potem ma starcie z Macedonią. W tych dwóch meczach może ugrać w sumie nieco ponad 11 punktów. To pozwoliłoby jej uzyskać maksymalnie około 1531 pkt, ale do przegonienia Polski raczej nie wystarczy.

Tu widać jak cenny był remis Polaków z Holendrami. Pierwszy koszyk jest o centymetry. Paradoksalnie jednak w 4. koszyku, wśród naszych potencjalnych rywali może się znaleźć kilka uznanych marek. To drużyny, którym eliminacje poszły słabo, ale playoffy zapewnią sobie dzięki Lidze Narodów. Wśród takich drużyn może być Szwecja, czy Rumunia. Jak pokazały eliminacje, obecnie jednak jakość tych reprezentacji nie jest taka jak kilka lat temu.

Drużyny walczące o 1. koszyk baraży

Polska 1529 pkt (+5)

