Pierwsza połowa meczu była naprawdę dobra w wykonaniu Biało-Czerwonych, którzy mogli objąć prowadzenie już w drugiej minucie gry, ale Nicola Zalewski spudłował z najbliższej odległości. Na całe szczęście dla gracza Atalanty, Holendrzy także nie znaleźli sposobu na sforsowanie naszej defensywy, a w dodatku Jakub Kamiński w 43. minucie wyprowadził nas na prowadzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

"Kolejny Kamyk do ogródka" - skomentował bramkę gracza FC Koeln Radosław Przybysz.

"Jakub Kamiński w reprezentacji - bez gola od czerwca 2022 do początku obecnego sezonu. Jakub Kamiński w klubie - bez gola od maja 2023 do początku obecnego sezonu. Jakub Kamiński w tym sezonie do połowy listopada - 4 gole dla klubu, 2 gole dla reprezentacji" - doceniał wielką formę gracza FC Koeln Wojciech Górski.

Jednak wielu ekspertów zwróciło uwagę na to, jak wielką pracę przy strzelonej bramce wykonał Robert Lewandowski. Kapitan kadry, mając rywala na plecach przyjął piłkę i znakomitym podaniem uruchomił młodszego kolegę.

"Co za akcja!!! Prowadzimy z Holandią i jesteśmy zdecydowanie lepsi w pierwszej połowie! Lewandowski profesor, Kamiński top wykończenie!" - napisał Piotr Słonka.

"To zatrzymanie się Lewandowskiego w środku boiska przed podaniem.... Mistrzostwo" - zachwycał się klasą kapitana kadry dziennikarz Weszło Marek Urbański, znany pod pseudonimem AbsurDB.

Kibice skrytykowani za race. "Debilizm w najczystszej postaci"

Druga połowa meczu rozpoczęła się od straty bramki przez Polaków. Kilka minut później kibice, którzy prowadzili zorganizowany doping reprezentacji, zaczęli rzucać na boisko race, a wszystko z powodu zatrzymania ich oprawy meczowej.

"Debilizm w najczystszej postaci… nie wpuścili oprawy to przykryli się flagami i strzelają na murawę. Reszta stadionu wygwizduje kiboli" - relacjonował Dominik Wardzichowski ze Sport.pl.

"Chyba lepszy piknik niż chlew" - skomentował Szymon Borczuch.

Polacy chwaleni za mecz na Narodowym. "Urban zrobił na luzie dwa remisy z Holandią"

Ostatecznie Polacy zremisowali z Holandią 1:1, ale za swoją postawę na boisku zebrali mnóstwo pochwał.

"Przyszedł z marszu dziadzia Urban. Zrobił na luzie dwa remisy z Holandią. Zapewnił baraże. Wziął na pokład Grosika, Kapustkę, Ziółkowskiego i Skórasia. I panowie dowożą. Chcą. Owszem, brakuje jeszcze takiego zwycięstwa WOW, ale ta drużyna ma jakość. I sporo momentów" - napisał Mateusz Ligęza z Radia Zet.

"Jak dobrze się tę reprezentację ogląda. Skrojona na miarę swoich możliwości - w dobrym znaczeniu. Jak jest szansa, to śmiało atakujemy i nie boimy się. Jak trzeba bronić, robimy to jakby chodziło o własną chałupę, pełne poświęcenie. Niby tylko tyle, ale tak naprawdę aż tyle" - dodał Przemysław Michalak.

Filip Modrzejewski ze Sport.pl napisał z kolei: - "Dobry mecz. Momentami nawet bardzo dobry, ale mam niedosyt zmarnowanej szansy na historyczne zwycięstwo. A to chyba dobrze. Bardzo pozytywny sygnał po niemrawym październiku".

Za to Sebastian Chabiniak doszedł do smutnego wniosku. "Malta pokonała Finlandię na wyjeździe. I my tam przegraliśmy szansę na to, żeby dzisiaj grać realnie mecz o pierwsze miejsce" - napisał komentator Eleven Sports, przypominając czerwcową porażkę, odniesioną jeszcze za kadencji Michała Probierza.

Po remisie z Holandią reprezentacja Polski zagwarantowała sobie udział w barażach do mistrzostw świata w 2026 roku. Z kolei na pierwsze miejsce, które daje awans bezpośredni do turnieju, ma już tylko teoretyczne szanse. To wszystko sprawia, że poniedziałkowy mecz z Maltą, którym Polacy zakończą zmagania w grupie G będzie już w zasadzie formalnością.