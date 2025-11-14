Burza przed meczem Polska - Holandia po decyzji służb. "Niezrozumiałe"

O godz. 20:45 na PGE Narodowym odbędzie się mecz Polska - Holandia. To bardzo ważny mecz pod względem potencjalnego awansu Biało-Czerwonych na mistrzostwa świata z pierwszego miejsca w grupie. Sam triumf nad Oranje nie wystarczy, bo podopieczni Jana Urbana muszą liczyć także na to, że rywale zanotują wpadkę w kolejnym meczu z... Litwą.
Aktualnie plasujemy się na drugim miejscu w grupie i już udowodniliśmy, że jesteśmy w stanie temu rywalowi wyrwać punkty, co udowodniliśmy w ostatnim meczu, który zremisowaliśmy 1:1 po trafieniu Matty'ego Casha.
Od tego roku naszym piłkarzom pomaga zorganizowana grupa kibicowska, która zajmuje się dopingiem i przygotowaniem m.in. opraw. Jak się okazuje, podczas tego starcia ich wysiłki poszły na marne.
Stowarzyszenie "To My Polacy" opublikowało przed godz. 19:00 wpis w serwisie X, że najprawdopodobniej podczas meczu Polska - Holandia nie ujrzymy specjalnie przygotowanej oprawy. "Niezrozumiała decyzja. Piękna patriotyczna oprawa ma nie zostać wpuszczona na mecz na podstawie decyzji służb mundurowych" - czytamy.
Potwierdził to Adam Sławiński na antenie Kanału Sportowego, który poinformował widzów na antenie, że otrzymał taką wiadomość od kibiców. Jadący z nim w aucie Mateusz Borek postanowił skomentować te decyzje. - Szkoda, piłka jest dla kibiców, dla ludzi. Myślę, że dzisiaj mieliśmy wielki apetyt na super oprawę i taki mocno zorganizowany doping. Na pewno tego elementu nam brakowało i brakuje. Tak szczerze powiem, że trochę się znudziliśmy i komicznie wyglądają te komunikaty, czy fragmenty przyśpiewek wyświetlanych na telebimie nad murawą, albo ręce, by zacząć klaskać - stwierdził.
Zobacz też: Niebywałe, mamy to! Tak wygląda tabela przed meczem Polska - Holandia!
- Ja tego nie rozumiem, bo dziś jest dzień dla polskiej piłki, jesteśmy w takiej sytuacji, że wróciła radość narodu i umiłowanie reprezentacji. Nie wydaje mi się, by ktokolwiek z kibiców któregokolwiek z klubów miałby w głowie złe zachowanie, jakieś międzyklubowe animozje. Dziś jest mecz Polska - Holandia, gramy z jedną z najlepszych reprezentacji świata i chcemy przeżyć coś historycznego - zakończył.
Ostatni raz oprawę kibiców oglądaliśmy podczas meczu z Litwą w Kownie. Odbiło się to szerokim echem, bo jedna z nich była skierowana w premiera Donalda Tuska. Towarzyszyły temu wulgarne przyśpiewki.
Więcej na ten temat dowiedział się "Fakt", który ustalił, że "prawdopodobną przyczyną braku zezwolenia na wniesienie oprawy był rozmiar flagi" - czytamy. "Była zbyt duża. Na dodatek nie została zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem. W związku z tym służby podjęły decyzję o zakazaniu wniesienia oprawy" - poinformowali dziennikarze.
Transmisja z meczu Polska - Holandia będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Tekstową relację na żywo z tego spotkania będzie można śledzić również na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!