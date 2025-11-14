Było tuż po meczu Polska - Holandia. Boniek napisał parę słów prawdy

Mecz Polska - Holandia za nami. W przedostatnim spotkaniu eliminacji do mistrzostw świata w USA, Meksyku i Kanadzie drużyna Jana Urbana zremisowała 1:1. Pod koniec pierwszej połowy apetyty polskich kibiców rozbudził Jakub Kamiński, który kapitalnie wykończył akcję po podaniu Lewandowskiego. Niestety tuż po przerwie w dość niefortunnych dla nas okolicznościach wyrównał Memphis Depay. Do końca spotkania wynik już się nie zmienił. Niedługo po końcowym gwizdku to, co wydarzyło się na Stadionie Narodowym w Warszawie, podsumował Zbigniew Boniek.

Boniek przewidział wynik meczu Polska - Holandia. "Szkoda"

Jeden z najlepszych polskich piłkarzy w historii i były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej w swoim stylu postanowił podzielić się swoimi przemyśleniami na platformie. - Szkoda. Przewidywałem 1-1, ale zasługiwaliśmy na więcej. Najlepsi? Kamiński, Kędziora, Ziółkowski. Reszta także bardzo pozytywnie - napisał.

Remis sprawia, że Holandia utrzymała w tabeli trzypunktową różnicę nad Polką. Nasz zespół nadal zajmuje więc drugie miejsce. Zwycięstwo nie dałoby nam jednak awansu na pierwsze miejsce, gdyż Holendrzy dysponują lepszym bilansem bramkowym.

Bez względu na wynik udział w marcowych barażach nasze ekipa miała już zapewniony. Stało się tak już po meczu Finlandia - Malta, w którym sensacyjnie 1:0 wygrali skazywani na porażkę Maltańczycy. Dzięki temu Finowie stracili nawet matematyczne szanse na wyprzedzenie Polaków. Nasz zespół skończy więc eliminacje na co najmniej drugim miejscu w grupie.