Co za mecz Polaków z Holandią! Była 43. minuta, kiedy Narodowy eksplodował

Była 43. minuta meczu Polska - Holandia. Właśnie wtedy Jakub Kamiński rozpoczął kapitalną kontrę Biało-Czerwonych. Podał w środku boiska do Roberta Lewandowskiego, ten przyjął piłkę i kapitalnie odegrał ją do Kamińskiego, którego gonił jeden z najlepszych stoperów świata - Virgil van Dijk. Polak nie dał się dogonić i precyzyjnym strzałem między nogami bramkarza zdobył gola. Na wypełnionym PGE Narodowym zapanowała euforia, bo Polacy prowadzili 1:0. I to mimo faktu, że do przerwy byli krócej przy piłce (37-63 proc.).

Ależ akcja Kamińskiego z Lewandowskim

Polacy jeszcze przed meczem dostali świetną informację. Po sensacyjnej porażce Finlandii 0:1 u siebie z Maltą, zapewnili sobie co najmniej udział w barażach do przyszłorocznych mistrzostw świata. By przedłużyć realne szanse na bezpośredni awans, musieli wygrać z Holandią.

Biało-Czerwoni mogli mieć wymarzony początek. Po niespełna 120 sekundach Matty Cash dośrodkował z prawej strony, a niepilnowany przez nikogo Nicola Zalewski na czwartym metrze fatalnie spudłował, nie trafiając w bramkę.

Już w 13. minucie Polacy stracili podstawowego pomocnika Sebastiana Szymańskiego, który doznał kontuzji. Potem na boisku przez kilkadziesiąt minut dominowali Holendrzy, którzy dłużej byli przy piłce i atakowali. Niewiele z ich ataków jednak wychodziło, nie potrafili stworzyć dobrej okazji, bo Polacy bardzo dobrze, mądrze się bronili. Biało-Czerwoni walczyli o każdy centymetr boiska, dobrze się asekurowali, byli pewni w swoich interwencjach. O ich ambicji najlepiej świadczył obrazek z końcówki pierwszej połowy, kiedy Michał Skóraś po udanym wślizgu we własnym polu karnym cieszył się, jakby zdobył gola.

Druga połowa rozpoczęła się fatalnie dla Polaków. Zaledwie po 120 sekundach był remis 1:1. Z lewej strony Cody Gakpo wbiegł w pole karne, dośrodkował, z piłką minął się Kamil Grabara, a Donyell Malen strzelił z trzech metrów głową wprost w niego. Do odbitej piłki dopadł jednak Memphis Depay i z czterech metrów wślizgiem trafił do siatki.

Polacy natychmiast mogli odpowiedzieć i znów prowadzić. Po dośrodkowaniu z prawej strony Casha, Lewandowski z pięciu metrów w bardzo dobrej sytuacji trafił w bramkarza. Potem mecz został na kilka minut przerwany, bo polscy kibice zachowali się skandalicznie i rzucili race na boisko.

W 82. minucie piłkę meczową na nodze miał Skóraś. Po dośrodkowaniu w pole karne, strzelał z kąta z trzech metrów, ale świetnie obronił Bart Verbruggen. W odpowiedzi Grabara obronił groźny strzał Gakpo z 14 metrów.

Po tym remisie, kolejkę przed końcem eliminacji Holandia prowadzi w grupie z 17 punktami. Trzy punkty mniej ma Polska, ale też gigantyczną stratę w bramkach, a to decyduje o wyższym miejscu w tabeli przy równej ilości punktów (Holandia plus 19, a Polska plus 6).

Na zakończenie eliminacji Polska zagra na wyjeździe z Maltą, a Holandia u siebie z Litwą. Początek obu spotkań w poniedziałek, 17 listopada, o godz. 20.45.

Polska - Holandia 1:1 (1:0)