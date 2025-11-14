Krychowiak zobaczył skład Polaków i wydał wyrok. "Może się skończyć nieprzyjemnie"

Wciąż ważą się losy Polaków w grupie G eliminacji do mistrzostw świata. Po sześciu meczach zajmujemy drugie miejsce za Holandią i tracimy do niej trzy punkty. W piątek 14 listopada Biało-Czerwoni zmierzą się w Oranje, z którymi pod wodzą Jana Urbana już zremisowali po golu Matty'ego Casha.

Grzegorz Krychowiak ocenił skład Polaków na mecz z Holandią

Przed tym starciem selekcjoner miał spory ból głowy, bo nie mógł skorzystać z kontuzjowanych Łukasza Skorupskiego, Jana Bednarka i Krzysztofa Piątka, a ponadto Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski nie wystąpią z powodu pauzy za kartki.

Ostatecznie w tym spotkaniu Jan Urban postawił następujący skład: 12. Kamil Grabara - 4. Tomasz Kędziora, 5. Jan Ziółkowski, 14. Jakub Kiwior - 2. Matty Cash, 20. Sebastian Szymański, 10. Piotr Zieliński, 19. Michał Skóraś - 21. Nicola Zalewski, 9. Robert Lewandowski, 13. Jakub Kamiński.

Zanim ten skład został oficjalnie ogłoszony, Tomasz Włodarczyk z serwisu meczyki.pl przedstawił personalia i się nie pomylił. W rozmowie z serwisem decyzję selekcjonera skomentował były reprezentant Polski - Grzegorz Krychowiak.

- Jeżeli wyjdzie taki skład, to to jest "jedenastka" do utrzymywania się przy piłce… a gramy z Holandią. Wątpię, że to faktyczne ustawienie na Oranje, bo to może się skończyć… nieprzyjemnie - stwierdził.

Były piłkarz dodał także, iż nie dziwi go obecność w kadrze Roberta Lewandowskiego, którego nazwał "fenomenem" po tym, jak strzelił hat-tricka dla Barcelony w meczu z Celtą Vigo.

O której i gdzie oglądać mecz Polska - Holandia?

Z kolei Holendrzy poślą w bój: Verbruggena - Geertruidę, Timbera, van Dijka, van de Vena - Gravenbercha, de Jonga, Kluiverta - Malena, Gakpo i Depaya.

Początek tego meczu o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl. Tekstową relację na żywo z tego spotkania będzie można śledzić również na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.