Wszyscy już czekali na przerwę, a tu Kamiński ruszył na Holandię. Co za akcja!

Przed spotkaniem z Holandią sytuacja w grupie G była bardzo klarowna. Polakom do pierwszego miejsca nie wystarczyło tylko pokonać faworytów piątkowego meczu, ale też liczyć na ich wpadkę w następnym spotkaniu z Litwą. Innymi słowy, było to bardzo mało prawdopodobne. Z drugiej strony, trzy punkty przewagi oraz mecz mniej od trzeciej Finlandii sprawiały, że druga pozycja Polski i jej gra w barażach mistrzostw świata także były niemal pewne.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o relacjach z Urbanem: Czasami bałem się do niego podchodzić

Tak padła pierwsza bramka meczu Polska - Holandia!

Reprezentacja Holandii przeważała w pierwszej połowie spotkania z Holandią, ale nie znaczy to, że Polska nie miała swoich okazji. Już w drugiej minucie mogliśmy objąć prowadzenie, ale Nicola Zalewski nie wykorzystał świetnej akcji. Na szczęście, Holendrzy także nie potrafili znaleźć sposobu na defensywę Polaków. A nasi piłkarze po 43. minutach gry mogli powiedzieć, że co się odwlecze, to nie uciecze.

Właśnie wtedy piłka w w środkowej strefie boiska trafiła do Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji utrzymał się przy piłce i zauważył biegnącego co sił Kamińskiego, któremu wysunął idealną piłkę. Chociaż piłkarz FC Koeln miał obok siebie Virgila van Dijka, to zdecydował się na płaski strzał po ziemi, który zaskoczył wychodzącego z bramki Bart Verbruggena.

- Gol! Gol! Gol! Jeden do zera! Nieprawdopodobny moment! Nieprawdopodobna akcja Kuby Kamińskiego! - krzyczał komentujący spotkanie Mateusz Borek.

Choć rywalizacja z Holandią jest bardzo prestiżowa i sama w sobie dostarcza wielu emocji, to jak wspomnieliśmy, akurat wynik tego spotkania nie miał największego znaczenia. Nawet w przypadku zwycięstwa Biało-Czerwonych z "Oranje", ich wyprzedzenie w tabeli należałoby rozpatrywać w kategoriach cudu. By do niego doszło, Polacy musieliby albo liczyć na scenariusz, w którym Holandia gubi punkty ze słabą Litwą, albo zniwelować w ostatnim meczu z Maltą kolosalną różnicę bramek. Ta przed piątkową grą wynosiła trzynaście trafień na korzyść Holendrów.