Zawrzało we Włoszech po porażce z Polską. Te słowa naprawdę padły. "Wstyd"

Podopieczni Jerzego Brzęczka grają jak z nut podczas eliminacji Euro 2027. Kadra U-21 pokonała Włochów i nadal jest drużyną, która jeszcze nie zaznała porażki. Nie było to łatwe, bo już od 61. minuty przegrywali 0:1 po golu Pisilliego.

El. Euro U-21: Polacy pokonali Włochów w hitowym starciu

W końcówce z kapitalnej strony pokazał się Faberski, który w 83. minucie odebrał piłkę i wykonał rajd. Zagrał do Bogacza, który doprowadził do wyrównania. Trzy minuty później Kuziemka ustalił wynik tego meczu na 2:1, zapewniając Biało-Czerwonym triumf i pierwsze miejsce w grupie E.

Po tym spotkaniu Zbigniew Boniek napisał: "Piękny zwycięski mecz w Szczecinie. Różnica była na ławce, Jurek zmianami wzmocnił i przebudził zespół. Przygoda trwa i wygląda naprawdę dobrze. Świetna akcja na 1-1. Pupil Marka Wawrzynowskiego (Jan Faberski - red.) zrobił piękny rajd" - stwierdził w serwisie X.

Włoskie media ostro reagują na porażkę z Polską. "Wstyd"

Ten wynik odbił się również szerokim echem we Włoszech. "Corriere dello Sport" pisze wprost, że "ostatnie minuty drugiej połowy były niezwykle rozczarowujące" - czytamy.

Dalej w artykule padają jeszcze mocniejsze słowa. "Co za wstyd dla włoskiej reprezentacji U-21 Silvio Baldiniego, która przegrała w Szczecinie z Polską, mimo wczesnego prowadzenia" - napisano.

"To była dotkliwa porażka włoskiej reprezentacji U-21, która traci trzy punkty do lidera grupy E" - podkreślono.

"La Gazzetta dello Sport" chwali reprezentację Polski

Serwis rainews.it był trochę łagodniejszy i pisał o "gorzkiej porażce" z Polską, "pomimo wyraźnej przewagi przez większą część meczu" - czytamy. "Po czterech zwycięstwach musiała pogodzić się z pierwszym potknięciem w kwalifikacjach do Euro 2027" - podkreślono.

"La Gazzetta dello Sport" pozytywnie wypowiedziała się nt. Polaków. "Atmosfera jak podczas prawdziwych mistrzostw Europy - stadion pełen, a przeciwnik jest na wysokim poziomie. Polska lubi atakować, budować akcje, nawet od tyłu, a Włochy - które dokładnie przestudiowały nagrania wideo - postanawiają mocno ją zaatakować" - czytamy.

Po pięciu spotkaniach Polska pod wodzą Jerzego Brzęczka zajmuje pierwsze miejsce w grupie E. Triumfator bezpośrednio awansuje na Euro 2027. Włosi są drudzy ze stratą trzech "oczek". Jeśli utrzymają tę pozycję, będą musieli walczyć w barażach o kwalifikację na mistrzostwa Starego Kontynentu.