Niebywałe, mamy to! Tak wygląda tabela przed meczem Polska - Holandia!

Reprezentację Polski czekają jeszcze dwa mecze do zakończenia eliminacji do mistrzostw świata 2026. W piątek o godz. 20:45 podejmie na Stadionie Narodowym w Warszawie Holandię, a trzy dni później (17 listopada o godz. 20:45) spotka się na wyjeździe z Maltą. Komplet spotkań ma już za to za sobą reprezentacja Finlandii. Na zakończenie zmagań doznała wstydliwej porażki 0:1 z Maltą, co nie pozostaje bez konsekwencji.

Polacy mają co najmniej baraż. Niebywałe, co się stało w meczu Finów

Finowie na boisko wyszli nieco wcześniej niż Polacy i Holendrzy, bo ich mecz rozpoczął się już o godz. 18:00. Na stadionie w Helsinkach długo bramek nie oglądaliśmy. Jedynej doczekaliśmy się w 82. minucie. Ku zaskoczeniu wszystkich zdobyli ją Maltańczycy, a konkretnie Jake Grech strzałem w dolny róg. Tym samym dał skazywanej na pożarcie ekipie gości zwycięstwo 1:0. Jak ten wynik wpływa na sytuację w tabeli grupy G, w której rywalizujemy?

Dzięki niemu Finlandia pozostała na trzecim miejscu i nie zmieni się to do samego końca. W dorobku ma 10 punktów, a co za tym idzie, straciła choćby matematyczne szanse na wyprzedzenie Polaków. Tym samym Polska na sto procent zagwarantowała sobie co najmniej udział w marcowych barażach. Na ten moment Biało-Czerwoni z dorobkiem 13 punktów zajmują drugie miejsce, dające właśnie grę w barażach.

Tak wygląda tabela grupy G w el. do MŚ. Oto co musi się stać, żeby Polka wyprzedziła Holandię

Na pierwszym miejscu w grupie G, premiowanym bezpośrednim awansem na mundial, pozostaje za to Holandia. Ekipa Ronalda Koemana ma na koncie 16 "oczek", czyli o trzy więcej niż Polacy. Jeśli Polska wygra piątkowy mecz, zrówna się z nią punktami, ale jej nie wyprzedzi. Holendrzy mają zdecydowanie lepszy bilans bramkowy, który wynosi +19. W przypadku Polski to +6. Wobec tego pozycję lidera może nam dać dopiero wygrana różnicą... 13 bramek.

Tabelę naszej grupy zamykają Malta i Litwa. Ta pierwsza dzięki wygranej z Finami ma w dorobku pięć punktów i właśnie awansowała na czwartą pozycję. Litwini, którzy w piątek pauzują, są teraz na samym końcu z trzema punktami na koncie. Obie te ekipy nie mają żadnych szans na występ na mundialu. Do rozegrania pozostało im po jednym meczu. Litwa w poniedziałek zagra z Holandią, a Malta z Polską.

Tabela "polskiej" grupy po meczu Finlandia - Malta: