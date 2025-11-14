Gigantyczna sensacja w polskiej grupie! Kapitalne wieści dla Polski!

Reprezentacja Finlandii w piątkowe popołudnie grała o zachowanie już i tak iluzorycznych szans na awans do baraży mistrzostw świata 2026. Finowie musieli wygrać przed własną publicznością z dotychczas ostatnią drużyną grupy, mającą zaledwie dwa punkty na koncie - Maltą oraz liczyć potem na dwie porażki reprezentacji Polski

Finlandia już bez szans na baraże

- Na razie jest duża niespodzianka. Finowie czują spory niedosyt, trzy, cztery razy zachowali się bardzo ładnie w akcjach ofensywnych, ale są nieskuteczni. Malta nie broni się jednak aż tak bardzo - mówili w przerwie meczu komentatorzy Polsatu Sport.

Od początku drugiej połowy lepsi byli gospodarze. W 56. minucie kapitalnie strzał Leo Walty z 11 metrów zatrzymał doświadczony, 37-letni bramkarz Henry Bonello, który był bohaterem swojego zespołu. Kwadrans później piękną, indywidualną akcję przeprowadził Oliver Antman, minął kilku rywali, ale jego strzał odbił nogami Bonello. W 78. minucie strzał rezerwowego Robina Loda piłkę niemal z linii bramkowej wybił jeden z obrońców Malty.

Finowie oddali w meczu 15 strzałów (8 celne), ale nie potrafili zdobyć gola. Tymczasem w 82. minucie goście zagrali piękną akcję, lewą stroną przedarł się Ylyas Chouaref, wbiegł w pole karne i odegrał do Jake'a Grecha, a ten ładnym strzałem z 16 metrów trafił do siatki. - Mamy sensację wielkiego kalibru tutaj na stadionie w Helsinkach - dodawał komentator Polsatu Sport. Dla Malty był to pierwszy i jedyny celny strzał w meczu. Goście potrafili utrzymać prowadzenie do końca i sensacyjnie wygrali 1:0.

Finowie po tej porażce ostatecznie stracili szanse na udział w barażach, bo mają 10 punktów, są na trzecim miejscu i nie mają już żadnego spotkania do rozegrania. Dla Malty to pierwsze zwycięstwo w tych eliminacjach, w siódmym spotkaniu. Teraz Malta, która wyprzedziła w tabeli Litwę, na zakończenie eliminacji zagra u siebie z Polską (17 listopada, godz. 20.45).

Finlandia - Malta 0:1 (0:0)

Bramka: Grech (83.).

Tabela: