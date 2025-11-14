Boniek zobaczył, co zrobiła kadra Brzęczka. Napisał szczerze, co myśli

Na taki mecz kibice polskiej kadry młodzieżowej czekali z wytęsknieniem. W Szczecinie zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka sensacyjnie pokonał faworyzowanych Włochów 2:1. Rywale od 61. minuty prowadzili po fenomenalnym strzale z powietrza Niccolo Pisillego, a w samej końcówce Biało-Czerwoni odwrócili losy rywalizacji. W 83. minucie wyrównał Wiktor Bogacz, a cztery minuty później zwycięstwo dał gol Macieja Kuziemki. Po spotkaniu już zdążył wypowiedzieć się Zbigniew Boniek.

Oto co Boniek napisał o Brzęczku. "Przebudził zespół"

Były prezes PZPN dokładnie o 18:04 zamieścił wpis na platformie X. - Piękny zwycięski mecz w Szczecinie. Różnica była na ławce, Jurek zmianami wzmocnił i przebudził zespół. Przygoda trwa i wygląda naprawdę dobrze. Świetna akcja na 1-1. Pupil Marka Wawrzynowskiego (Jan Faberski - red.) zrobił piękny rajd - napisał.

W ten sposób Boniek docenił zmiany, jakie w trakcie meczu przeprowadził selekcjoner. I trudno się nie zgodzić, że to one okazały się decydujące. To właśnie z ławki wchodzili dwaj strzelcy bramek - Bogacz i Kuziemka. Mało tego - zmiennikiem był także Jan Faberski, który popisał się wspomnianym rajdem i asystą przy trafieniu Bogacza. Dodatkowo to po jego strzale, obronionym przez golkipera Włochów, gola strzelił Kuziemka. - Świetny chłopak, już myślałem, że po nas, spuchliśmy i wtedy Janek dał super zmianę, bramki obie świetne, a Kuziemki dodatkowo super widowiskowa - odpowiedział wywołany przez Bońka Marek Wawrzynowski, dziennikarz "Przeglądu Sportowego".

Mimo że kibice mają powody do świętowania, część z nich postanowiła wbić Bońkowi szpilę w komentarzach. Od razu wypomnieli mu, że to właśnie on zwolnił Brzęczka ze stanowiska trenera pierwszej reprezentacji, mimo że ta zakwalifikowała się na Euro 2020. "Przeprosi Pan publicznie za zwolnienie Jurka? Przyzna się Pan do błędu? Chociaż raz", "Szkoda ze ktoś postanowił zwolnić Brzeczka. Może z czasem nasza kadrach by tak grała", "Ciekawe czy zwolnią trenera po awansie?" - pisali.