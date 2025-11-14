Była 86. minuta meczu Polska - Włochy. Cały stadion widział, co zrobił Brzęczek

Kiedy w 74. minucie spiker wspomniał o dotychczas rekordowym wyniku frekwencyjnym na meczu młodzieżówki - wynosił on nieco ponad 11 tys. widzów - stadion na chwilę zamarł. Po chwili podniosła się nieprawdopodobna wrzawa. Na telebimie wyświetlono liczbę kibiców obecnych na piątkowym spotkaniu. 19177 fanów pofatygowało się tego wieczoru na mecz młodzieżówki. Wcześniejsze wyniki zrobiły swoje, a fani - mimo ulewnego deszczu - nie poprzestawali w głośnym dopingu. To, co wydarzyło się w Szczecinie między 83., a 86. minuty było nagrodą - tak dla nich, jak i Jerzego Brzęczka. Kibice po zakończonym meczu skandowali także jego nazwisko.

Polska świętuje. Brzęczek wpadł na boisko

Już w pierwszej połowie nie brakowało dobrych momentów. Najpierw Marcel Reguła pobiegł na bramkę rywali i był faulowany przez Davide Bartesaghiego tuż przed polem karnym. Wszyscy, łącznie z Jerzym Brzęczkiem, myśleli, że sędzia pokaże obrońcy Milanu czerwoną kartkę. Skończyło się tylko na żółtej. To nie podłamało Polaków, którzy zaledwie cztery minuty później mogli objąć prowadzenie. Tomasz Pieńko znalazł się z piłką w polu karnym, przełożył sobie ją na prawą nogę i już wydawało się, że skieruje ją prosto do bramki. Palmisani był bez szans, ale wyręczył go jeden z obrońców. Brzęczek tylko odwrócił się w stronę ławki rezerwowych i złapał za głowę.

"Niech więc Jerzy Brzęczek spokojnie odbudowuje reputację w kadrze U-21, a Jan Urban próbuje naprawiać w dorosłej to, co zepsuli poprzednicy, jeśli chodzi o wyniki, jak i otoczkę wokół drużyny narodowej. Każdy jest obecnie we właściwej dla siebie roli i może w niej mieć moc zmieniania przyszłości polskiej piłki. Przyszłości, nie przeszłości" - apelował dziennikarz Sport.pl Michał Trela. Wydaje się, że 54-latek znalazł swoje miejsce w trenerskim ekosystemie.

Stadion podrywał się za każdym razem, kiedy tylko piłka znajdowała się na połowie Włochów i była w posiadaniu Polaków. Nie brakowało chwil zachwytu - jak wtedy, gdy Oskar Pietuszewski zabawił się z Filippo Mane i odważnym dryblingiem wpadł w pole karne. - Przejście Mane przez Pietuszewskiego zobaczą w highlighhtsach skauci wielu europejskich klubów - komentował Radosław Laudański z TVP Sport na swoim profilu na portalu X.

Po zmianie stron, choć długo wydawało się, że to Włosi zdobędą komplet punktów - do siatki pięknym strzałem trafił Niccolo Pisilli - ostatecznie górą byli Polacy. Zadecydował trenerski nos Brzęczka. Ruleta wprowadzonego w drugiej połowie Faberskiego i gole zmienników - Bogacza i Kuziemki zapewniły "Biało-czerwonym" upragnione zwycięstwo. We wtorek w Macedonii Północnej Jerzy Brzęczek stanie przed szansą skwitowania najpiękniejszej jesieni w trenerskiej karierze.