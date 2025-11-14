Borek zachwycony talentami z kadry Brzęczka. "Będą warci 20-30 mln euro"

Reprezentacja Polski do lat 21 jest na dobrej drodze do tego, by wywalczyć awans do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2027 r. w Albanii i Serbii. Do tej pory kadra Jerzego Brzęczka wygrała komplet spotkań, ma bilans bramkowy 15:0, a w październiku br. pokonała 6:0 Szwecję. W piątkowe popołudnie przed Polską zdecydowanie największy sprawdzian, a więc starcie z Włochami. - Nie będziemy jednak traktować tego spotkania, jakby to był najważniejszy mecz. Nie możemy dać się zwariować - mówił Brzęczek po meczu ze Szwecją.

Mateusz Borek zachwycał się młodzieżówką w piątkowym programie Kanału Sportowego. Dziennikarz uważa, że dwaj podopieczni Brzęczka będą warci ogromne pieniądze. - Co do kasy, myślę, że za chwilę Marcel Reguła z Oskarem Pietuszewskim będą warci 20-30 mln euro. To jest taka skala talentu, taki potencjał - powiedział.

Jeżeli na potrzeby tego artykułu założymy, że Reguła i Pietuszewski mogliby zaliczyć transfery za 30 mln euro, to droższymi polskimi piłkarzami w historii byliby tylko Robert Lewandowski (45 mln do Barcelony), Krzysztof Piątek (35 mln do Milanu) i Arkadiusz Milik (32 mln do Napoli).

Zarówno Reguła, jak i Pietuszewski nie mogą obecnie narzekać na brak zainteresowania. Graczem Zagłębia Lubin interesują się kluby Bundesligi, natomiast o perełkę Jagiellonii Białystok mają zabiegać takie zespoły, jak Anderlecht, Chelsea czy Nantes. Pietuszewski ma być wyceniany przez Jagiellonię na ponad jedenaście mln euro.

Jeżeli spojrzymy na klasyfikację kanadyjską, to lepiej w niej wypada Reguła, który zagrał 15 meczów, spędził na boisku 970 minut, a poza tym strzelił cztery gole i zaliczył cztery asysty. Pietuszewski ma trzy gole i dwie asysty po 24 meczach i 1536 minut na koncie.

Borek chwali kadrę Brzęczka. "To nie są ogoniarze"

W dalszej części programu Borek wychwalał także resztę piłkarzy, z których Brzęczek korzysta w kadrze do lat 21.

- Spoglądając w kierunku ławki rezerwowych, myślę, że Kacper Duda, Filip Kocaba, Filip Luberecki czy Maciej Kuziemka to chłopcy, którzy mają bramki i asysty, ciągną grę w swoich zespołach. Dzisiaj Brzęczek doświadcza takiej sytuacji, jaką miała kiedyś kadra olimpijska. Każdy był kimś, każdy był ważną postacią. To dziś nie są "ogoniarze", którzy grają końcówki i nie są pewni, gdy przyjeżdżają na reprezentację. Jest autentyczna rywalizacja - dodał Borek.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Włochy U-21 od godz. 16:00 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.