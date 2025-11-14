Polityk KO miał podpowiadać Kuleszy? "Nikt się tego nie spodziewał"

Paulo Sousa, Czesław Michniewicz, Fernando Santos, Michał Probierz i Jan Urban - to liczba selekcjonerów, która przewinęła się przez reprezentację Polski od kiedy prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej jest Cezary Kulesza. Obecny selekcjoner - Jan Urban - prowadzi kadrę od lipca bieżącego roku i dotychczas zanotował trzy wygrane (3:1 z Finlandią, 1:0 z Nową Zelandią i 2:0 z Litwą) oraz remis 1:1 z Holandią.

REKLAMA

Zobacz wideo Bereszyński z Zielińskim. Urban i Magiera w rozmowie z Cashem

Grzegorz Schetyna szczerze o Janie Urbanie

Chociaż zatrudnienie Urbana spotkało się z dosyć pozytywnym odbiorem wśród kibiców i ekspertów, to nie wszyscy mieli popierać taką kandydaturę. Jedną z takich osób miał być Grzegorz Schetyna, a więc obecny senator z ramienia Kolacji Obywatelskiej, który jest też fanem piłki nożnej. Miał on jakoby uważać, że Urban jest "za miękki" do prowadzenia kadry i miał odradzać jego zatrudnienie Cezaremu Kuleszy.

- Ja? [śmiech] Pierwsze słyszę - powiedział Schetyna w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet. Nikt nie pytał mnie o opinię na temat trenera Urbana. Nie rozmawiałem o tym z prezesem Kuleszą. Wybór selekcjonera to zawsze domena szefa polskiej piłki i niech tak zostanie - dodał.

Zobacz też: Po tym pytaniu dyrektor sportowy PZPN wstał od stołu. "Jak to?"

Następnie chwalił pracę wykonywaną przez Urbana. - Nikt się tego nie spodziewał. Różnie to bywało w przypadku poprzednich selekcjonerów, ale początek w wykonaniu trenera Urbana jest imponujący. Chciałoby się, żeby ta passa była kontynuowana jak najdłużej. Kluczowe będą baraże. To będzie najbardziej miarodajne podsumowanie pracy selekcjonera. Przed poprzednim mundialem mieliśmy szczęście, że Rosja została usunięta i musieliśmy wyeliminować tylko Szwecję. Zagraliśmy wtedy świetny mecz na Stadionie Śląskim i awansowaliśmy - podkreślił.

Mecz reprezentacji Polski z Holandią zostanie rozegrany już w piątek 14 listopada o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

- Jeśli zagramy skupieni, skoncentrowani, to wszystko może się zdarzyć. Na tym polega piękno piłki, że nie zawsze faworyt wygrywa - podsumował Schetyna pytany o mecz z "Oranje".