Godziny do meczu Polska - Holandia, a tu takie wieści. Potężny cios

We wrześniu reprezentacja Polski sprawiła jedną z największych sensacji. Była skazywana na pożarcie w meczu z Holandią, a jednak w Rotterdamie wyrwała remis (1:1). W końcówce spotkania zwycięską bramkę zdobył Matty Cash. Teraz Biało-Czerwonych czeka rewanż na własnym terenie. Piłkarze Jana Urbana nie wystąpią w najmocniejszym składzie. Doszło bowiem do kilku kontuzji. Mowa m.in. o Łukaszu Skorupskim czy Janie Bednarku. Jednak i rywale podejdą do tego spotkania osłabieni. Ronald Koeman nie będzie mógł skorzystać z usług Wouta Weghorsta i Quilindschy'ego Hartmana. Teraz do tej listy dołączyła kolejna gwiazda.

Denzel Dumfries nie zagra z Polską. "Nie figuruje na liście"

Już od kilku dni mówiło się, że występ Denzela Dumfriesa stoi pod znakiem zapytania. Nabawił się kontuzji podczas jednego z treningów. Holenderscy kibice do końca wierzyli, że uda mu się wystąpić. Tym bardziej że to on otworzył wynik spotkania przeciwko Polsce w Rotterdamie i w Warszawie mógł powtórzyć ten wyczyn. Wiadomo już jednak, że nie powtórzy. Jak donoszą holenderskie media, piłkarz Interu Mediolan nie znalazł się w składzie na mecz, który kadra przekazała UEFA. "Prawy obrońca nie figuruje na liście 23 zawodników" - poinformował nos.nl.

Brak Dumfriesa może okazać się kosztowny dla Holandii. W końcu defensor znajduje się w wysokiej formie. Wystąpił w 15 spotkaniach tego sezonu, zdobywając trzy bramki. Kto zastąpi go na murawie? Najpewniej będzie to Lutsharel Geertruida, co na konferencji prasowej zapowiadał już selekcjoner Holendrów.

Nadchodzący mecz będzie ważny nie tylko dla "Oranje", ale i dla Polaków. Jeśli pierwsza drużyna wygra, wówczas zapewni sobie bezpośredni awans na mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Jeśli drugi zespół triumfuje, wówczas kwestia pierwszego miejsca w grupie wciąż będzie otwarta, aczkolwiek szanse Biało-Czerwonych będą niewielkie. Umocnią się jednak na drugiej pozycji, która daje prawo udziału w marcowych barażach.

Pierwszy gwizdek na Stadionie Narodowym w Warszawie zabrzmi o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.