12 lat i koniec! Wielki powrót na mecz Polska - Holandia

Temat dopingu i atmosfery na meczach domowych reprezentacji Polski od dawna budzi wiele dyskusji. Brak zorganizowanej grupy, często senna atmosfera - to najczęstsze zarzuty stawiane w tym temacie. PZPN próbował różnych sposób, a w tym roku ogłosił współpracę ze stowarzyszeniem "To My Polacy", które odpowiadało za doping przy okazji domowych spotkań z Maltą czy Litwą na Stadionie Narodowym w Warszawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o Rajoviciu i Colaku: Za moich czasów w Legii byliby od podawania piłek

Ultrasi po 12 latach wracają prowadzić doping na meczu reprezentacji Polski

Portal TVP Sport poinformował, że przy okazji meczu z Holandią na trybunach za jedną z bramek zasiądą ultrasi! "Na sektor dla kibiców dopingujących przeznaczono 1500 miejsc. Zasiądą tam kibice m.in. Lechii Gdańsk, Górnika Zabrze, Jagiellonii Białystok, ŁKS Łódź czy Śląsk Wrocław" - czytamy w artykule. "Po raz ostatni ultrasi w tak zorganizowany sposób pojawili się na meczu w roku 2013. [...] Chodzi o to, by mecz toczył się przy głośnym dopingu, ale nikt nie chciałby, aby wydarzenia wymknęły się spod kontroli." - dodano.

Zobacz też: Gigantyczna sensacja! Są o krok od awansu na mundial

"PZPN będzie uważnie przyglądał się ich działaniom. Stowarzyszenie wie, że jeśli pojawią się niepożądane zachowania w postaci choćby materiałów pirotechnicznych, współpraca może zostać szybko zakończona" - podsumowano.

Mecz reprezentacji Polski z Holandią zostanie rozegrany już w piątek 14 listopada o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.