Urban skreślił trzech piłkarzy przed meczem Polska - Holandia

- Wiem już, kto jutro zagra. Ale na razie nie chcę się tą decyzją dzielić. Dowiecie się jutro - zapowiadał Jan Urban w sprawie obsady bramki na mecz z Holandią. To jedna z największych niewiadomych przed zbliżającym się spotkaniem. Nie zbyt wiele selekcjoner chciał mówić też na temat innych wyborów personalnych. Pewniaków do gry jest kilku, jak Robert Lewandowski, czy Jakub Kiwior, ale co do niektórych pozycji można postawić znak zapytania. Jedna wątpliwość została już rozwiana. Wiadomo, kto w piątkowym meczu na pewno nie zagra.

Jan Urban zadecydował ws. składu na Holandię

Jak donosi "Interia", Urban skreślił trzech piłkarzy. To oni nie zagrają z Holandią. Pierwsze dwa nazwiska wielkich kontrowersji nie wzbudzają, bo za zgromadzenie zbyt dużej liczby żółtych kartek i tak nie mogliby pojawić się na murawie Stadionu Narodowego. Mowa o Przemysławie Wiśniewskim i Bartoszu Sliszu. Szansę do gry mogą otrzymać dopiero w starciu z Maltą.

A kto jest tym trzecim pechowcem? To Kacper Tobiasz. Od początku było jednak wiadomo, że w składzie meczowym raczej się nie znajdzie. Przyjechał na zgrupowanie w roli dodatkowego zawodnika, jak w przeszłości robił to m.in. Bartosz Mrozek.

Kto w takim razie zagra? Prawdopodobny skład na mecz z Holandią wytypował Dawid Szymczak ze Sport.pl. Zdaniem dziennikarza szansę do gry, i to już od pierwszych minut, dostaną: Grabara - Cash, Bereszyński (Kędziora), Ziółkowski, Kiwior, Zalewski - Zieliński, Szymański, Kapustka (Kozłowski) - Kamiński, Lewandowski. A co zadecyduje Urban? O tym przekonamy się już za kilka godzin. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Tego Urban wymaga od kadrowiczów

- Chciałbym widzieć w meczu rewanżowym drużynę stawiającą kolejny krok. To znaczy: drużynę, która umie dłużej utrzymać się przy piłce niż w meczu w Holandii, żebyśmy nie czekali wyłącznie na kontrataki. Odpowiedź dostaniemy w piątek. Zobaczymy, na ile pozwoli nam przeciwnik, i na ile wykorzystamy te momenty. Tego jestem ciekaw i tego bym chciał, byśmy zrobili ten kolejny krok pod względem gry. Zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli dobrze grasz, jesteś bliżej zwycięstwa - mówił Urban na konferencji prasowej.