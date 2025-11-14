Gdzie oglądać mecz Polska - Holandia? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Trzy - to liczba punktów, która dzieli Polskę i Holandię w grupie G eliminacji do mistrzostw świata 2026. Reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce z dziesięcioma punktami i ma trzy punkty przewagi nad trzecią Finlandią. Piątkowe spotkanie Polska - Holandia może znacznie przybliżyć kadrę Jana Urbana do udziału w marcowych barażach o mundial, a także do tego, by być losowanym do wspomnianych baraży z pierwszego koszyka.

Polska - Holandia. Gdzie i kiedy oglądać kluczowy mecz el. MŚ 2026?

Mecz Polska - Holandia odbędzie się w piątek o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna do obejrzenia w TVP 1, TVP Sport, aplikacji mobilnej TVP Sport oraz na stronie internetowej sport.tvp.pl.

Mogą Państwo także śledzić relację tekstową na żywo z meczu Polska - Holandia w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Taki jest plan Polski na Holandię. "Chciałbym widzieć drużynę"

Reprezentacja Polski podejdzie do spotkania z Holandią z dużymi osłabieniami, ponieważ Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski są zawieszeni przez nadmiar żółtych kartek. Poza tym Jan Bednarek oraz Łukasz Skorupski nie pojawili się na listopadowym zgrupowaniu Biało-Czerwonych ze względu na kontuzje.

W ich miejsce Urban dowołał Mateusza Kochalskiego (Karabach Agdam) oraz Bartosza Bereszyńskiego (Palermo).

- Chciałbym widzieć w meczu drużynę stawiającą kolejny krok. To znaczy: drużynę, która umie dłużej utrzymać się przy piłce niż w Rotterdamie, żebyśmy nie czekali na kontrataki. Odpowiedź dostaniemy w piątek. Zobaczymy, na ile pozwoli nam przeciwnik i na ile wykorzystamy te momenty. Tego jestem ciekaw i tego bym chciał, byśmy zrobili ten kolejny krok pod względem gry. Zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli dobrze grasz, jesteś bliżej zwycięstwa - mówił Jan Urban na przedmeczowej konferencji prasowej.