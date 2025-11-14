Polska jednak awansuje bezpośrednio na mundial? Oto co musi się stać

Coraz więcej zespołów jest już pewnych gry na przyszłorocznych mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Na mundialu zagra w sumie aż 48 zespołów, ale czy w tym gronie znajdzie się reprezentacja Polski? Nasza kadra jest praktycznie pewna gry w barażach, ale czy jest cień szansy na wywalczenie bezpośredniego awansu?

Polska awansuje bezpośrednio na mistrzostwa świata? To byłby cud

Obecnie reprezentacja Polski ma sześć rozegranych spotkań, ma 13 punktów w tabeli i bilans bramkowy 10:4 (+6). Wyprzedza ją Holandia z 16 punktami i bilansem 22:3 (+19). Co jasne - w ustalaniu klasyfikacji liczą się najpierw punkty, a następnie bilans bramkowy. A ten Holendrzy mają kapitalny i nie do nadrobienia praktycznie przez Biało-Czerwonych. Oznacza to tyle, że żeby jakkolwiek marzyć o bezpośrednim awansie, to trzeba najpierw w piątek wygrać z Holandią pierwszy raz od 46 lat.

Gdyby kadra Jana Urbana napisała tak piękną historię i zrównała się punktami z Holandią, to w ostatniej kolejce eliminacji Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Maltą, a Holendrzy u siebie z Litwą. Kolejna wygrana Polski i sensacyjna strata punktów przez "Oranje" dałaby nam awans.

Zostaje jeszcze inny scenariusz, rodem z powieści sci-fi, że Polska wysoko gromi Holandię i Maltę, a Holendrzy skromnie ogrywają Litwę np. 1:0, co pozwoliłoby nam odrobić straty w bilansie bramkowym. Umówmy się - w takie rozstrzygnięcie nikt nie wierzy.

Wszystko więc wskazuje na to, że Polaków czeka gra w barażach, a w nich kluczowe będzie utrzymanie pierwszego koszyka w losowaniu. "W tym momencie Polska byłaby w pierwszym koszyku, wraz z Włochami, Turcją i Ukrainą. Zespoły z pierwszego koszyka trafią na drużyny z koszyka numer cztery, w którym znajdują się zwycięzcy grup Ligi Narodów. To Walia, Rumunia, Szwecja oraz Irlandia Północna. Wygrana z Maltą i remis z Holandią da Polsce niemal pewne miejsce w pierwszym koszyku" - tłumaczył Aleksander Bernard ze Sport.pl.

Mecz reprezentacji Polski z Holandią zostanie rozegrany już w piątek 14 listopada o godz. 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.