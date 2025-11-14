Holender zachwyca się reprezentantem Polski. "Uwielbiany"

W piątkowy wieczór możemy poznać kolejnego uczestnika przyszłorocznych mistrzostw świata. Polska zagra z Holandią na Stadionie Narodowym. Niewykluczone, że obu zespołom będzie pasował remis, bo taki wynik gwarantuje Holandii bezpośredni awans na turniej. Przy zdobyciu jednego punktu Polska będzie w bardzo dobrej sytuacji, by zapewnić sobie udział w marcowych barażach. - Chciałbym widzieć w meczu rewanżowym drużynę stawiającą kolejny krok. To znaczy: drużynę, która umie dłużej utrzymać się przy piłce - mówił Jan Urban na przedmeczowej konferencji prasowej.

Tak Kiwior jest wspominany w Arsenalu. "Był uwielbiany"

Jurrien Timber rozmawiał z TVP Sport przed meczem Polski z Holandią. Zawodnik Arsenalu wypowiedział się nt. Kiwiora i jego relacji z Polakiem.

- Jakub jest moim dobrym przyjacielem. Był uwielbiany w szatni. Bardzo dobrze gra lewą nogą i głową. Wygrywał pojedynki w powietrzu i strzelił kilka goli głową. Cieszę się, że ponownie się z nim spotkam i zagramy przeciwko sobie - powiedział. - Zawsze chcemy narzucać swoje warunki bez względu na styl gry rywala. Jeśli zagramy na swoim poziomie, to powinniśmy wygrać - dodaje Holender.

Kiwior grał dla Arsenalu w latach 2023-2025 po tym, jak odszedł ze Spezii Calcio w styczniu 2023 r. za 19,5 mln euro. W tym czasie Kiwior zagrał 68 meczów dla Arsenalu we wszystkich rozgrywkach. Teraz Kiwior gra w barwach Porto, gdzie został wypożyczony z obowiązkiem wykupu po spełnieniu określonych warunków.

Timber trafił do Arsenalu pół roku później od Kiwiora. Holender przeniósł się do Arsenalu z Ajaksu Amsterdam za 40 mln euro. W tym sezonie zagrał już w 16 meczach, a łącznie ma już 67 spotkań na koncie w barwach zespołu Mikela Artety.

Tak Timber mówi o Lewandowskim. "Trudno go upilnować"

Timber wypowiedział się też nt. zbliżającej się rywalizacji z Robertem Lewandowskim. - W klubie nie grałem jeszcze przeciwko Lewandowskiemu, ale mierzyłem się z nim trzy lata temu w meczu reprezentacji na Stadionie Narodowym. Oglądam napastników, przeciwko którym gram. Zapoznałem się również z występami Lewandowskiego w Barcelonie. Jest topowym napastnikiem, którego trudno upilnować, ale musimy też uważać na pozostałych zawodników. Polska ma też bardzo dobrych graczy - podsumował.

Jedyne starcie Lewandowskiego z Timberem miało miejsce 22 września 2022 r. w Lidze Narodów, gdy Holandia wygrała 2:0 z Polską na Stadionie Narodowym po golach Cody'ego Gakpo i Stevena Bergwijna. Wtedy Lewandowski i Timber zagrali po 90 minut.

