O której mecz Polska - Włochy? Gdzie oglądać mecz kadry U-21? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Komplet 12 punktów w czterech meczach i bilans bramkowy 15:0 - to dokonania reprezentacji Polski U-21 w eliminacjach do mistrzostw Europy tejże grupy wiekowej. Kadra prowadzona przez Jerzego Brzęczka jest też na prostej drodze do wywalczenia wymarzonej kwalifikacji olimpijskiej na turniej w Los Angeles w 2028 roku.

Polska U-21 zagra z Włochami. Kluczowe mecze o awans

Nie ma co ukrywać, że po rozbiciu Szwedów na wyjeździe aż 6:0 reprezentacja Polski U-21 oraz jej selekcjoner znaleźli się na językach fanów i ekspertów. Przed nimi kluczowy tekst, a więc spotkanie z bezpośrednim rywalem do awansu - Włochami.

Młodzi piłkarze z Półwyspu Apenińskiego także mogą pochwalić się kompletem 12 punktów, ale mają nieco gorszy bilans bramkowy, bo 12:2. O kolejności awansu z grupy decyduje bilans spotkań bezpośrednich, więc bez wątpienia wspaniale byłoby, gdyby nasza kadra wygrała z rówieśnikami z Włoch na stadionie w Szczecinie. Bramki będą się liczyć, ale w razie klasyfikacji drużyn z drugich miejsc. A tego nie bierzemy pod uwagę, gdyż wierzymy w ogranie i końcowe wyprzedzenie Włochów w tabeli.

O której dzisiaj mecz kadry U-21? Gdzie obejrzeć mecz Polska - Włochy? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Polska - Włochy w eliminacjach do Euro U-21 odbędzie się w piątek 14 listopada o godz. 16:00. Transmisję telewizyjną przeprowadzi TVP Sport, a stream online będzie dostępny także w serwisie i aplikacjach streamingowym TVP Sport. Zapraszamy również do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.