Pilny komunikat przed meczem Polska - Holandia

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski zagra przedostatni mecz w eliminacjach do mistrzostw świata. Kadra prowadzona przez Jana Urbana zmierzy się u siebie z Holandią. Zdobycie co najmniej punktu w tej konfrontacji znacznie przybliży Polskę do udziału w marcowych barażach o awans na mundial. - Chciałbym widzieć w meczu rewanżowym drużynę stawiającą kolejny krok. To znaczy: drużynę, która umie dłużej utrzymać się przy piłce niż w meczu w Holandii, żebyśmy nie czekali wyłącznie na kontrataki. Odpowiedź dostaniemy w piątek - mówił Urban na czwartkowej konferencji prasowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Najciekawsze wystąpienie Lewandowskiego? "Pomogli mu się przygotować"

Ważne wieści dla kibiców. PZPN informuje. "Prosimy o stosowanie się do poleceń"

PZPN wydał komunikat przed meczem Polska - Holandia, w którym zwrócił się ze specjalną prośbą do kibiców. Chodzi o to, by fani przybyli z odpowiednim wyprzedzeniem na Stadion Narodowy. Do 16 listopada z użytku wyłączony jest Dworzec Centralny oraz dziesięć stacji pierwszej linii metra na trasie Wilanowska-Słodowiec.

"Z uwagi na wzmożony ruch, szczegółowe kontrole bezpieczeństwa oraz przewidywane utrudnienia komunikacyjne, prosimy o możliwie najwcześniejsze przybycie. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb informacyjnych i porządkowych oraz Policji" - pisze PZPN.

PZPN zaleca także, by kibice korzystali z linii metra M2, a także z pociągów SKM i Kolei Mazowieckich, które zatrzymują się bezpośrednio przy Stadionie Narodowym. Warto dodać, że przejazdy środkami publicznego transportu będą bezpłatne dla posiadaczy biletów od godz. 6:00 w piątek do 1:00 w nocy po meczu.

To będą wybory Urbana na mecz z Holandią. Wybrany następca Łukasza Skorupskiego

Urban nie ma łatwej sytuacji przed meczem z Holandią, ponieważ ze względu na kontuzje z gry wypadli Jan Bednarek i Łukasz Skorupski. Poza tym Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski są zawieszeni na to spotkanie za nadmiar żółtych kartek. W jaki sposób selekcjoner zamierza załatać te dziury w wyjściowym składzie?

Dawid Szymczak ze Sport.pl przekonuje, że w bramce Biało-Czerwonych stanie Kamil Grabara. W trzyosobowej linii defensywnej pojawi się Jakub Kiwior, Jan Ziółkowski i Bartosz Bereszyński. W roli wahadłowych wystąpią Nicola Zalewski i Matty Cash, natomiast w środku pola będzie Piotr Zieliński, Bartosz Kapustka i Sebastian Szymański. Z przodu zobaczymy duet Jakub Kamiński - Robert Lewandowski.

Zobacz też: Syn Ronaldinho chce się od niego "odciąć". Oto powód

Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Holandia od godz. 20:45 w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.