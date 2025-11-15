Niebywała kara dla kadrowicza Urbana. "Głupota. Zwykła głupota"

To było jedno z największych zaskoczeń na liście powołanych na listopadowe mecze z Holandią i Maltą. 19-letni Filip Rózga - który w piątek przeciwko Holandii zaliczył debiut w seniorskiej reprezentacji - dotychczas grał kadrach młodzieżowych, a latem przeszedł z Cracovii do Sturmu Graz. - Zawsze mi się podobał - mówił na konferencji prasowej Jan Urban. - Filip to młody chłopak, bardzo zaawansowany technicznie. Lubię takich piłkarzy. Ma też bardzo dobry charakter do gry w piłkę. Jest zadziorny, ale w tej kolejności, że na pierwszym planie są te elementy piłkarskie - chwalił go selekcjoner.

REKLAMA

O Rózdze momentalnie zrobiło się bardzo głośno. Głośniej było dotychczas tylko raz - dwa lata temu, gdy razem z trzema kolegami z kadry U-17 tuż przed mistrzostwami świata wymknęli się z hotelu i spróbowali alkoholu. Marcin Włodarski, trenujący tamtą drużynę, w przeddzień turnieju odesłał ich do domów. Ich kluby również wyciągnęły konsekwencje - Rózga na kilka tygodni został odsunięty od pierwszej drużyny Cracovii do juniorów, a także musiał odbyć wolontariat w szpitalu dziecięcym. Z tamtego zakrętu wyszedł jednak na prostą i dlatego mamy okazję z nim rozmawiać podczas zgrupowania dorosłej reprezentacji.

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem, co na to trener

Dawid Szymczak: Czytałeś artykuły po powołaniu?

Filip Rózga: Nie.

W większości z nich wracała sytuacja z Indonezji. Powołanie do pierwszej reprezentacji przyszło dokładnie 732 dni po tamtym skandalu z alkoholem. Co was wtedy podkusiło?

- Głupota. Zwykła głupota. Byliśmy młodzi... Jasne, wciąż jestem młody, ale wtedy na pewno byliśmy głupsi. Każdy z nas wyciągnął z tamtej sytuacji wnioski i jest dzisiaj tu, gdzie jest. Wydaje mi się, że musiało tak być.

Czego cię to nauczyło?

- Przede wszystkim innego podejścia do życia. Zmieniłem się wtedy.

To znaczy?

- Może wtedy jeszcze nie myślałem tylko o piłce, a od tamtej pory poświęcam się już tylko jej. Nie interesuje mnie nic innego. Wtedy ostatni raz miałem alkohol w ustach. I nie mam zamiaru jeszcze kiedyś się napić.

Zawiniliście, a konsekwencje były poważne. Wylecieliście z obozu tuż przed mistrzostwami świata, zrobiło się o was bardzo głośno, musieliście wrócić do Polski, do swoich klubów. Jak sobie z tym poradziłeś?

- Pierwsze dni były bardzo ciężkie. Ale wiedziałem, co zrobiłem i nie zamierzałem obwiniać o cokolwiek nikogo innego. Wziąłem to na klatę. Musiałem się z tym przespać, wszystko przemyśleć. Odpowiedzieć sobie na różne pytania i się z tym zmierzyć. Dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i dlatego mówię, że tak musiało być. Wyszło mi to na dobre.

Bałeś się wtedy? Kariera, na którą pracowałeś jakieś dziesięć lat, znalazła się na zakręcie i nie było wiadomo, co będzie dalej.

- Tak. Powrót z Indonezji nie był łatwy. Klub odsunął mnie od pierwszego zespołu na 3-4 tygodnie i wysłał na wolontariat do szpitala dziecięcego.

Co tam robiłeś?

- Przychodziłem do szpitala i zajmowałem dzieciom czas. Bawiłem się z nimi, układałem klocki, czytałem bajki, próbowałem rozweselać. Na pierwszej wizycie poleciały mi łzy. Ciężko było patrzeć na chore dzieci, które leżą tam tygodniami i cierpią. Nie chciałem tam więcej przychodzić, ale w sumie tych wizyt było jeszcze pięć-sześć. Dużo mi dały. Zmieniły moją perspektywę. Ważne było też dla mnie to, że mimo smutku, nikt się ode mnie wtedy nie odsunął. Miałem wsparcie od rodziców, w klubie, od agentów. To też mi bardzo pomogło.

Dzisiaj można w tym dostrzec punkt zwrotny w twojej karierze. To, co się stało w Indonezji, było złe, ale później spotkało cię sporo dobrego: przełomowy sezon w Cracovii, transfer do Sturmu, powołanie do reprezentacji, może jeszcze debiut.

- Może musiałem coś takiego zrobić, żeby dostać kopa do roboty. Żeby przewartościować wszystko i przemyśleć. Cieszę się, że dzisiaj jestem na zgrupowaniu pierwszej kadry.

Właśnie! Jakie masz pierwsze wspomnienie związane z reprezentacją Polski?

- Piłkarskie to pierwszy gol dla Polski, którego strzeliłem w meczu U-17 z Belgią. Taka akcja w moim stylu - szybka, z wejściem w pole karne i strzałem. Ale kibicowskie wspomnienie... Tu muszę się zastanowić.

Euro 2008 na pewno nie pamiętasz, bo miałeś dwa latka. A Euro 2012?

- Też nie. Nie mam żadnych przebłysków, mimo że turniej był rozgrywany w Polsce. Jeszcze wtedy nawet nie interesowałem się piłką, wolałem się bawić samochodzikami. Pamiętam dopiero następne Euro. W 2016 roku chodziłem do podstawówki, mieszkaliśmy z rodzicami już w Niepołomicach, a ja grałem w lokalnym klubie - Milenium Skawina. Oglądałem te mecze. Zresztą, z tatą, który jest wielkim fanem piłki, oglądaliśmy wszystkie mecze, jakie się dało. Nie tylko podczas Euro, ale w ogóle. A jak grała reprezentacja, to oglądała z nami też mama, która aż tak piłką się nie interesuje, ale akurat kadrę ogląda. Na tamtym Euro mieliśmy na balkonie taką swoją strefę kibica - wyniesiony telewizor, sofa, grill. No święto.

Pamiętasz swoją pierwszą koszulkę piłkarską?

- Albo miałem Neymara z Barcelony, albo Messiego. Obu ich bardzo lubiłem i nawet w swoim pokoju miałem na ścianie dużą tapetę z nimi. A z reprezentacji zawsze najbardziej lubiłem i podziwiałem Jakuba Błaszczykowskiego. Grał na podobnej pozycji do mojej. Ostatnio spotkaliśmy się na U-21, gdy odwiedził nas na zgrupowaniu. Ale nie rozmawialiśmy.

A była już szansa porozmawiać z Robertem Lewandowskim?

- Tak, pytał, jak się czuję w Austrii. To naprawdę robi wrażenie, że Robert z tobą rozmawia, na żywo, gdzie ja go dotychczas widziałem tylko w telewizji.

Stres?

- Trochę na pewno. Ale chyba sobie dałem radę. Porozmawialiśmy koleżeńsko. Pytał mnie o różne rzeczy - jak się czuję na zgrupowaniu, jak mi idzie w Austrii. To miłe.

To powołanie nie spadło na ciebie tak nagle, bo miałeś być powołany już w październiku.

- Może nie powiem, że to było pewne, bo nikt mi niczego nie obiecywał. Ale na pewno byłem na szerokiej liście i miałem kontakt z trenerami. Później doznałem jednak lekkiej kontuzji kostki, więc wspólnie z trenerami i klubem ustaliliśmy, że zostanę w Austrii i nie pojadę ani na zgrupowanie pierwszej kadry, ani na U-21, tylko tę nogę spróbuję wygoić.

Ale listy powołań sprawdzałeś już wcześniej. Jeszcze przed październikiem.

- No tak, wypatrywałem swojego nazwiska, odkąd przeszedłem do Austrii. To było moje marzenie! Co miesiąc sprawdzałem listę powołanych. Teraz, w listopadzie, jeszcze przed opublikowaniem listy zadzwonił do mnie kierownik i powiedział, że mam się szykować na zgrupowanie.

Jak zareagowałeś?

- Myślałem, że się rozpłaczę ze szczęścia. Spełniło się jedno z moich marzeń. Kolejnym jest debiut. Zaraz po tej informacji zadzwoniłem do taty. On zadzwonił do mamy i dalej już poszło. Wszyscy dzwonili do wszystkich i chyba każdemu zakręciła się łezka w oku. Najbliżsi byli bardzo dumni.

Co na początku zgrupowania powiedział ci Jan Urban? Dał jakąś radę na start?

- Też zaczął od pytań, jak się czuję. Przyjemnie się rozmawiało. Luźno. Nie czułem dystansu, jaki czasami jest między zawodnikiem a trenerem. Czułem się, jakbym rozmawiał z kolegą. Selekcjoner ma takie podejście do piłkarzy. Powiedział mi, żebym się nie bał i robił to, co wychodzi mi najlepiej.

Jak wrażenia po pierwszych treningach?

- Wygląda to inaczej niż w Sturmie czy w kadrze U-21. Poziom jest wyższy. Wszystko dzieje się trochę szybciej. U zawodników widać też dużą pewność siebie.

Jak dostałeś powołanie, to Sturm pochwalił się tym faktem, pisząc o tobie "nasza polska burza". Chyba w odniesieniu do twojej szybkości.

- Różnie mnie nazywają. Ostatnio w jednym z artykułów było "polski czarodziej".

Nobilitujące. Ale często pada też "pomarańcze".

- To dlatego, że w klubie na chrzcie musiałem zaśpiewać piosenkę. Nie miałem nic przygotowanego i nie wiedziałem, co wybrać. Zaśpiewałem "ona lubi pomarańcze...". No i tak zostało.

I jak biegniesz po boisku, to koledzy wołają na ciebie "pomarańcze"?

- Niektórzy tak. Normalnie, po polsku. Nieźle sobie z tym słowem radzą.

Jak w ogóle podchodziłeś do wyjazdu za granicę? Nie rzuciłeś się od razu na jedną z najlepszych lig tylko poszedłeś do ligi austriackiej, takie pół kroku do przodu.

- Miałem też propozycje przejścia do Włoch i do Niemiec. Ale razem z moimi menedżerami i rodziną stwierdziłem, że nie chce się od razu rzucać na głęboką wodę. Mogłoby się okazać, że na taki ruch jest jeszcze za wcześnie i bym zginął, a tak wybrałem klub, w którym mogę grać, pokazać się, zrobić dla Sturmu dobrą robotę i zwrócić na siebie uwagę kolejnych klubów z pięciu najlepszych lig.

Krok po kroku. Czujesz różnicę między Sturmem a Cracovią i ligą austriacką a polską?

- W Austrii gra się szybciej. Nie ma żadnego przeciągania i gry na czas, np. po golach czy przy wrzutach z autu. Nie ma przerw w grze. Strzelisz gola? "Piątka", "piątka" i już wracamy na swoją połowę i gramy. Intensywność jest tym samym wyższa. Jest więcej pracy w obronie i w ataku.

Sturm sprzedawał w ostatnich latach Mikę Bieretha za 13 mln euro do Monaco, Emmanuela Emeghę za 13 mln do Strasbourga, Rasmusa Hojlunda za 21 mln do Atalanty. Klub-trampolina. Na to też zwracałeś uwagę?

- Sam o tym nie wiedziałem, ale menedżerowie pokazywali mi te transfery, gdy zainteresowanie Sturmu było już konkretniejsze. Mówili, że polityka transferowa Sturmu jest w ostatnich latach bardzo dobra. Padło właśnie to stwierdzenie: "trampolina". Chcę się tam ograć, rozwinąć i poszukać czegoś dalej. Chodziło mi też o grę w europejskich pucharach. Szkoda, że nie udało się z Ligą Mistrzów, ale w Lidze Europy też jest bardzo wysoki poziom. Przykładowo - Nottingham Forest był pewnie najtrudniejszym rywalem, z jakim dotychczas grałem. W Cracovii nie mogłem na to liczyć.

Jakie stawiasz sobie cele na ten sezon?

- Chciałbym zdobyć ze Sturmem mistrzostwo Austrii i jak najlepiej pokazać się w Lidze Europy. Na boisku chce być sobą, budować pewność siebie. Jeśli chodzi liczbę goli i asyst, to też coś sobie założyłem, bo na koniec każdy ofensywny zawodnik jest rozliczany z liczb.

Jeszcze będąc w Cracovii jako największe marzenie podawałeś zdobycie Złotej Piłki. Aktualne?

- To wciąż moje marzenie. Ale takie ostateczne. Wcześniej mam kilka innych - chciałbym zadebiutować w kadrze, strzelić gola dla reprezentacji, zagrać w Lidze Mistrzów i sprawdzić się w ligach TOP5.