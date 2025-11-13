Przed nami już piąty mecz piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczas z tym szkoleniowcem u steru Biało-Czerwoni wygrali trzy mecze i jeden zremisowali. Ten pojedynek, który zakończył się podziałem punktów, miał miejsce na samym początku kadencji, kiedy we wrześniu Polska zagrała na wyjeździe z Holandią (1:1). Już tamto spotkanie pokazało, że naszych piłkarzy stać na walkę z mocnymi drużynami.

Zobacz wideo Łukasz Piszczek trenerem GKS Tychy? Żelazny: To wybitnie logiczny ruch, ale uwierzę, jak zobaczę

Nawrocki gościem specjalnym meczu na PGE Narodowym

W piątek (14 listopada) dojdzie do rewanżu pomiędzy Polską a Holandią. Portal WP SportoweFakty poinformował, że gościem specjalnym na spotkaniu będzie prezydent RP Karol Nawrocki. Polityk przyjął zaproszenie Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nawrocki nie ukrywał w przeszłości swojej miłości do piłki nożnej. We wrześniu gościł na Stadionie Śląskim w Chorzowie, kiedy Biało-Czerwoni podejmowali Finlandię. Zwyciężyliśmy wówczas 3:1 po naprawdę dobrej grze, a po zakończeniu rywalizacji prezydent RP udał się do szatni, gdzie podziękował zawodnikom za walkę i wygraną.

Warto pamiętać, że tamto zwycięstwo miało ważne znaczenie w kontekście rywalizacji o drugie miejsce w grupie i zarazem przepustkę do barażu.

- Zawsze na polskiego prezydenta możecie liczyć. To chciałem wspaniałemu trenerowi i naszym gwiazdom wspaniałym powiedzieć. Wygrała Polska - powiedział Karol Nawrocki na nagraniu Kanału Zero.

Finisz eliminacji do mistrzostw świata w grupie

O ile Polska jest praktycznie pewna udziału w barażach o mundial, o tyle trudno marzyć o pierwszej pozycji. Nie dość, że musielibyśmy pokonać Holandię, to później potrzebujemy potknięcia Oranje w starciu z Litwą. Polacy natomiast zakończą eliminacje w grupie wyjazdowym pojedynkiem z Maltą.