Media: Jest decyzja Nawrockiego. "Przyjął"
W piątek Polska zagra z Holandią na PGE Narodowym w meczu eliminacji mistrzostw świata. Zaproszenie od PZPN na to spotkanie otrzymał prezydent RP Karol Nawrocki. Portal WP SportoweFakty dowiedział się, jaką decyzję podjęła głowa państwa.
Karol Nawrocki
Przed nami już piąty mecz piłkarskiej reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana. Dotychczas z tym szkoleniowcem u steru Biało-Czerwoni wygrali trzy mecze i jeden zremisowali. Ten pojedynek, który zakończył się podziałem punktów, miał miejsce na samym początku kadencji, kiedy we wrześniu Polska zagrała na wyjeździe z Holandią (1:1). Już tamto spotkanie pokazało, że naszych piłkarzy stać na walkę z mocnymi drużynami.

Nawrocki gościem specjalnym meczu na PGE Narodowym

W piątek (14 listopada) dojdzie do rewanżu pomiędzy Polską a Holandią. Portal WP SportoweFakty poinformował, że gościem specjalnym na spotkaniu będzie prezydent RP Karol Nawrocki. Polityk przyjął zaproszenie Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

Nawrocki nie ukrywał w przeszłości swojej miłości do piłki nożnej. We wrześniu gościł na Stadionie Śląskim w Chorzowie, kiedy Biało-Czerwoni podejmowali Finlandię. Zwyciężyliśmy wówczas 3:1 po naprawdę dobrej grze, a po zakończeniu rywalizacji prezydent RP udał się do szatni, gdzie podziękował zawodnikom za walkę i wygraną.

Warto pamiętać, że tamto zwycięstwo miało ważne znaczenie w kontekście rywalizacji o drugie miejsce w grupie i zarazem przepustkę do barażu.

- Zawsze na polskiego prezydenta możecie liczyć. To chciałem wspaniałemu trenerowi i naszym gwiazdom wspaniałym powiedzieć. Wygrała Polska - powiedział Karol Nawrocki na nagraniu Kanału Zero.

Finisz eliminacji do mistrzostw świata w grupie

O ile Polska jest praktycznie pewna udziału w barażach o mundial, o tyle trudno marzyć o pierwszej pozycji. Nie dość, że musielibyśmy pokonać Holandię, to później potrzebujemy potknięcia Oranje w starciu z Litwą. Polacy natomiast zakończą eliminacje w grupie wyjazdowym pojedynkiem z Maltą.

