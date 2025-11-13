Koeman naprawdę powiedział to o Polakach. Poszło w świat

W piątek reprezentacja Polski zagra przedostatni mecz w kwalifikacjach do mistrzostw świata, które w przyszłym roku odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. O 20:45 Polacy podejmą na Stadionie Narodowym lidera naszej grupy - Holendrów.

Drużyna Ronalda Koemana jest o krok od bezpośredniej kwalifikacji do mundialu. Holendrzy na dwie kolejki przed końcem kwalifikacji mają trzy punkty przewagi nad Polską i znacznie lepszy bilans bramkowy od naszej drużyny. Jeśli w piątek wieczorem nie pokonamy Holendrów, ci już zapewnią sobie bezpośredni awans, a nam przyjdzie walczyć w marcowych barażach.

- Zawsze gramy po to, żeby wygrać. Tak samo podejdziemy do piątkowego meczu. Oczywiście mamy bardzo dobrą pozycję wyjściową, ale jeśli nadarzy się okazja, żeby awansować już w piątek, to zrobimy wszystko, żeby z niej skorzystać - mówił Koeman na czwartkowej, wieczornej konferencji prasowej.

W pierwszym meczu w Rotterdamie, który był debiutem Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski, Polacy zremisowali z Holendrami 1:1. Mimo że piłkarze Koemana mieli zdecydowaną przewagę przez większość spotkania, to to zakończyło się remisem po kapitalnym golu Matty'ego Casha.

- Chcemy grać lepiej piłką, jeśli chodzi o użycie bocznych obrońców i środkowych pomocników. Ale musimy też uważać na to, jak zagrają Polacy. To, czego zabrakło mi w Rotterdamie, to większej chęci z naszej strony, by zamknąć mecz. Nie byliśmy odpowiednio pazerni, dlatego skończyło się, jak się skończyło - powiedział Koeman.

- Nic nas nie zaskoczyło w Rotterdamie, jeśli chodzi o grę Polaków. Znaliśmy styl drużyn prowadzonych przez Urbana i wiedzieliśmy, że Polacy mają bardzo dobrych graczy ofensywnych. Zdenerwowało mnie jednak to, że my nie korzystaliśmy z naszego ofensywnego potencjału. Nie mieliśmy odpowiedniego ciągu na bramkę i fantastyczny gol Casha zabrał nam punkty. W piątek chcemy więcej - dodał.

Selekcjoner reprezentacji Holandii przyznał, że spodziewa się, iż piątkowe spotkanie będzie dla jego drużyny dużo trudniejsze niż to w Rotterdamie. - Widzę ten stadion po raz pierwszy. Niektórzy zawodnicy już tu grali i mieli bardzo pozytywne doświadczenia. Wiem, że czeka nas bardzo trudny mecz i w bardzo gorącej atmosferze. To spotkanie ma wszystko, by być wielkim świętem futbolu - powiedział Koeman.

Koeman: To będzie dla nas najtrudniejszy mecz

- To będzie dla nas najważniejszy i najtrudniejszy mecz w tej grupie. Ale to będzie też doskonała okazja, by już teraz wywalczyć awans. Na razie wynik jest ważniejszy od samej gry. W niej zdążymy wprowadzić poprawki przed mundialem. Zwłaszcza że mamy nad czym pracować i zdajemy sobie z tego sprawę - dodał.

- Spodziewam się, że to będzie trudniejszy mecz niż w Rotterdamie. Polacy zagrają u siebie, przed entuzjastycznie nastawioną publicznością. Ucieszyło mnie, że trener Urban zapowiedział, że będzie chciał, by jego drużyna bardziej kontrolowała mecz. Zawsze powtarzam, że to niezbędne, by wygrywać mecze. Wyznaję podobną filozofię, co tylko sprawia, że spotkanie będzie jeszcze ciekawsze. Chcemy grać ofensywnie, niezależnie od tego, co pokażą Polacy. To po prostu jest nasz styl i filozofia futbolu - kontynuował Koeman.

Na konferencji prasowej nie zabrakło oczywiście pytań o Roberta Lewandowskiego i innych ważnych zawodników naszej drużyny. - Lewandowski to wspaniały napastnik. Ale Polacy mają też kilku innych bardzo dobrych graczy. Musimy dać z siebie wszystko, jeśli chcemy wygrać, a przecież to jest naszym celem - zaznaczył obrońca Oranje i Arsenalu Jurrien Timber.

- Oczywiście, że nie możemy pomijać Lewandowskiego, ale i on, i reszta napastników musi otrzymać odpowiednie wsparcie. A tego w reprezentacji Polski nie brakuje. Zawsze podobał mi się Sebastian Szymański, który niedawno był piłkarzem Feyenoordu. Bardzo dobry technicznie jest też Piotr Zieliński z Interu Mediolan. Przed nami naprawdę trudne i emocjonujące spotkanie - zakończył Koeman.

