Holendrzy piszą o traumatycznym scenariuszu przed meczem z Polską

Holandia może nie ma takiej siły rażenia, jak kilkanaście lat temu, bo w jej barwach nie występują już ofensywni piłkarze pokroju Arjena Robbena, Robina Van Persiego czy Ruuda Van Nistelrooya. Bardzo mocno wygląda jednak w defensywie czy środku pomocy, stąd dalej uważana jest za czołową kadrę świata. Podczas poprzedniego mundialu drużyna prowadzona jeszcze przez Louisa Van Gaala była o krok od wyeliminowania Lionela Messiego i spółki. Holendrzy przegrali jednak z Argentyną po rzutach karnych.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Nawałka w Wieczystej Kraków? Kosecki: Są ambicje, ale nie wiem, co na to trener

Jednak Polska, a nie Holandia? Media naszych rywali analizują

Obecnie Holandia jest o krok od zakwalifikowania się na imprezę w USA, Kanadzie oraz Meksyku. Już w piątek zmierzy się z Polską, a w kolejnym, ostatnim meczu eliminacji z Litwą. Portal "telegraaf.nl" podkreśla, że kibice "Oranje" nie mają co narzekać na położenie kadry Ronalda Koemana, choć ta musi mieć się na baczności. "Holandia jest w dobrej sytuacji, z trzypunktową przewagą nad Polską i znacznie lepszą różnicą bramek. Jednak Pomarańczowym może się to jeszcze nie udać"- czytamy.

Portal "telegraaf.nl" najpierw przyjrzał się scenariuszowi, w którym Holandia w piątek remisuje z Polską.

"Załóżmy, że Holandia potem przegra 0-1 z Litwą, wtedy Polska będzie musiała wygrać swój ostatni mecz 11-0, aby wyprzedzić Holendrów w tabeli i zająć pierwsze miejsce. Wydaje się to niemożliwe, ale Polska zagra z Maltą. Był to również przeciwnik Hiszpanii w 1983 roku, która potrzebowała zwycięstwa różnicą jedenastu bramek, aby wyprzedzić Holandię. Jak to się skończyło? 12-1 dla Hiszpanów. Holandia ostatecznie nie wzięła udziału w mistrzostwach Europy w 1984 roku" - piszą Holendrzy.

ZOBACZ TEŻ: To on będzie bramkarzem Polski na mecz z Holandią

Co natomiast w sytuacji, w której "Biało-czerwoni" pokonają ekipę Koemana? "telegraaf.nl" podkreśla, że nawet wtedy Holendrzy będą faworytami do awansu. Ale ten nie musi wcale przyjść.

"Jeśli Holandia przegra z Polską w piątek, to i tak nie wypadnie z pozycji lidera - chyba że zostanie pokonana przynajmniej siedmioma golami. W końcu różnica bramek Holendrów jest znacznie lepsza niż Polski. Wtedy ważne będzie, aby nie zagrać gorzej z Litwą, niż Polska z Maltą. Jeśli więc wygra Polska, to Holandia też musi wygrać. Jeśli Polska zremisuje, Holandia musi co najmniej zremisować. A jeśli Polska przegra, Holandia będzie bezpieczna" - podsumowuje holenderski portal.