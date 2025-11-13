Pilny komunikat przed meczem Polska - Holandia. Kolejny piłkarz wypada z gry

- Wiedzieliśmy, że mamy kartki, przez które część zawodników (Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski - red.) nie będzie mogła grać. Nie jest tajemnicą, że w tym spotkaniu na pewno w bramce wystąpiłby Łukasz Skorupski. Natomiast kontuzja Jana Bednarka powoduje, że w obronie zagra kto inny - mówił Jan Urban na czwartkowej konferencji prasowej przed meczem Polska - Holandia. W obu zespołach sytuacja kadrowa nie jest idealna.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak będzie wyglądać skład na Holandię? Żelazny: Co ty się tak na Kapustkę uparłeś?"

Reprezentacja Holandii osłabiona przed meczem z Polską. Wypada gracz z Premier League

Z powodu urazu w Warszawie nie stawił się także Krzysztof Piątek. Natomiast u Holendrów już po rozpoczęciu zgrupowania wypadł Wout Weghorst, strzelec zwycięskiego gola w meczu obu drużyn na Eueo 2024 (2:1), którego los podzielił Quilindschy Hartman.

Zobacz też: Urban szczerze o wielkim nieobecnym w kadrze. "Nie potrzebujemy"

Komunikat dotyczący 23-latka wydała holenderska federacja (KNVB): "Nie poleci (w środę - red.) po południu z reprezentacją Holandii do Warszawy. Obrońca Burnley jest chory i opuścił obóz treningowy w Zeist. Po wcześniejszym wycofaniu zawodnika Ajaxu Wouta Weghorsta i dołączeniu Emmanuela Emeghi (RC Strasbourg), kadra liczy obecnie 24 zawodników". Nie ma informacji o tym, aby w miejsce Hartmana wezwano lub w ogóle planowano dowołać innego piłkarza.

Oto sytuacja kadrowa reprezentacji Polski i reprezentacji Holandii przed meczem w Warszawie

Tym samym Holendrzy postąpili podobnie jak Polacy, którzy również nie zastąpili wszystkich nieobecnych. W miejsce Skorupskiego wskoczył Mateusz Kochalski, a Bednarka zastąpił Bartosz Bereszyński, natomiast nie dowołano nikogo za Piątka. Na zgrupowaniu polskiej kadry jest obecnie 25 piłkarzy, zatem do kadry meczowej nie załapie się dwóch (niemal na pewno bramkarz Kacper Tobiasz, a poza nim jeden gracz z pola), natomiast u rywali na trybunach wyląduje jeden zawodnik.

Mecz kwalifikacji MŚ 2026 Polska - Holandia zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w piątek 14 listopada o godz. 20:45 - relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Trzy dni później Polacy zagrają z Maltą, a Holendrzy z Litwą (oba spotkania także w ramach eliminacji MŚ 2026).