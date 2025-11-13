Lewandowski w kadrze gra gorzej niż w Barcelonie? Ostre słowa Dudka. "Nie umie"

Reprezentacja Polski w trakcie listopadowego zgrupowania rozegra dwa mecze. Najpierw 14 listopada zagra u siebie z Holandią, a trzy dni później na wyjeździe zmierzy się z Islandią. Jedną z centralnych postaci Biało-Czerwonych powinien być Robert Lewandowski, który w ostatnim ligowym meczu Barcelony zdobył hat-tricka przeciwko Celcie Vigo. Czy przełoży dobrą dyspozycję z klubu na mecz reprezentacji z trudnym rywalem? Głos zabrał Jerzy Dudek.

Zobacz wideo Tak będzie wyglądać skład na Holandię? Żelazny: Co ty się tak na Kapustkę uparłeś?"

Dudek zabrał głos przed Holandią. Nagle padło o Lewandowskim

- To nie będzie łatwy mecz dla niego. Zawsze jak ma dobry moment w Barcelonie, to nie umie tego podtrzymać w kadrze. Wiem, że są inni zawodnicy, inna siła drużyny. Jednak przydałby mu się dobry mecz w kadrze. Kibice na to czekają i to jest najlepsza okazja! - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Dudek, który w latach 1996-2001 grał w barwach Feyenoordu Rotterdam, zwrócił także uwagę na fakt, gdzie Polacy mogą szukać problemów rywali. - Słabe strony to dynamika gry. Holendrzy lubią trzymać piłkę przy nodze, mieć ją w posiadaniu. Tyle że ich tempo gry wymaga poprawy. Ich atutem jest środek pola i skrzydłowi. Co do słabszych stron, to jeszcze mam wrażenie, że czasami obrońcy tracą koncentrację, co można wykorzystać. Jednak trzeba ich naciskać - stwierdził.

Lewandowski nie po raz pierwszy w swojej karierze zagra z Holandią. To będzie jego piąte spotkanie z tym rywalem. Do tej pory jeszcze nie strzelił gola. Pamiętajmy jednak, że w ostatnich dwóch spotkaniach, w których napastnik Barcelony wystąpił z orłem na piersi - trafiał do siatki. Gol i asysta z Finlandią (3:1), a także trafienie z Litwą (2:0). Tak wygląda bilans Lewandowskiego w poprzednich meczach kadry.

W piątek Polskę czeka bardzo trudne wyzwanie. Biało-Czerwoni na zwycięstwo z Holandią czekają od 2 maja 1979 roku. Wówczas pokonali rywali 2:0, a gole zdobywali Zbigniew Boniek i Włodzimierz Mazur.