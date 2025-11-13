Jest decyzja! Jan Urban ujawnia przed Holandią. Jedno słowo

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski zagra z Holandią na Stadionie Narodowym. To zapewne będzie kluczowe spotkanie w kontekście awansu do marcowych baraży, które zdecydują o tym, czy Polska zagra na mistrzostwach świata. Polska podejdzie do starcia z Holandią bez kilku istotnych piłkarzy - przez zawieszenia zabraknie Przemysława Wiśniewskiego i Bartosza Slisza, natomiast Łukasz Skorupski oraz Jan Bednarek nie pojawili się na zgrupowaniu przez urazy.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma najlepszych kibiców! Ale oprawa

Urban odpowiedział jednym słowem na pytanie naszego dziennikarza

W trakcie konferencji prasowej Dominik Wardzichowski ze Sport.pl nawiązał do słów selekcjonera z wtorkowej konferencji. - Ja sam jestem ciekaw naszego pomysłu, jak to będzie wyglądało na boisku, bo będzie tam ważna zmiana - mówił wtedy Urban. Nasz dziennikarz zapytał wprost, czy Polska może zagrać w meczu z Holandią w innej formacji.

- Zapytam wprost: czy myślał Pan o zmianie ustawienia, biorąc pod uwagę absencje i wykartkowanych zawodników? Czy ustawienie 4-4-2 bez typowej "szóstki" to może być Pana plan na mecz z Holandią? - zapytał Wardzichowski. - Nie - skwitował krótko Urban.

To zatem daje jasno do zrozumienia, że Polska zagra z Holandią w ustawieniu, które jest doskonale znane, czyli 3-4-2-1, które w fazie defensywnej przechodzi na ustawienie z czwórką defensorów. Na razie nie wiadomo, kto stanie w bramce Polaków w obliczu kontuzji Łukasza Skorupskiego, a także w jaki sposób selekcjoner zareaguje na brak nominalnego defensywnego pomocnika po zawieszeniu dla Bartosza Slisza.

Zobacz też: Paraliż stolicy w dniu meczu Polska - Holandia? Nagle padło: "Trzaskowski"

Jeżeli Polska wywalczy co najmniej punkt w meczu z Holandią, a potem pokona Maltę, to będzie niemal pewna miejsca w pierwszym koszyku przy losowaniu par barażowych. W przypadku porażki Polaków w piątkowym spotkaniu, to sprawa może się znacznie skomplikować, o czym szerzej piszemy TUTAJ.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Holandia w piątek od godz. 20:45 w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.