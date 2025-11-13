Jest decyzja! Jan Urban ujawnia przed Holandią. Jedno słowo

W piątkowy wieczór reprezentacja Polski zagra z Holandią na Stadionie Narodowym. To zapewne będzie kluczowe spotkanie w kontekście awansu do marcowych baraży, które zdecydują o tym, czy Polska zagra na mistrzostwach świata. Polska podejdzie do starcia z Holandią bez kilku istotnych piłkarzy - przez zawieszenia zabraknie Przemysława Wiśniewskiego i Bartosza Slisza, natomiast Łukasz Skorupski oraz Jan Bednarek nie pojawili się na zgrupowaniu przez urazy.
W trakcie konferencji prasowej Dominik Wardzichowski ze Sport.pl nawiązał do słów selekcjonera z wtorkowej konferencji. - Ja sam jestem ciekaw naszego pomysłu, jak to będzie wyglądało na boisku, bo będzie tam ważna zmiana - mówił wtedy Urban. Nasz dziennikarz zapytał wprost, czy Polska może zagrać w meczu z Holandią w innej formacji.
- Zapytam wprost: czy myślał Pan o zmianie ustawienia, biorąc pod uwagę absencje i wykartkowanych zawodników? Czy ustawienie 4-4-2 bez typowej "szóstki" to może być Pana plan na mecz z Holandią? - zapytał Wardzichowski. - Nie - skwitował krótko Urban.
To zatem daje jasno do zrozumienia, że Polska zagra z Holandią w ustawieniu, które jest doskonale znane, czyli 3-4-2-1, które w fazie defensywnej przechodzi na ustawienie z czwórką defensorów. Na razie nie wiadomo, kto stanie w bramce Polaków w obliczu kontuzji Łukasza Skorupskiego, a także w jaki sposób selekcjoner zareaguje na brak nominalnego defensywnego pomocnika po zawieszeniu dla Bartosza Slisza.
Jeżeli Polska wywalczy co najmniej punkt w meczu z Holandią, a potem pokona Maltę, to będzie niemal pewna miejsca w pierwszym koszyku przy losowaniu par barażowych. W przypadku porażki Polaków w piątkowym spotkaniu, to sprawa może się znacznie skomplikować, o czym szerzej piszemy TUTAJ.
Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Holandia w piątek od godz. 20:45 w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.
