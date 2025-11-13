Cash wypalił do dziennikarzy: Zawsze musicie o to zapytać

Reprezentacja Polski zbliża się do końca rywalizacji w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Zespół Jana Urbana zajmuje drugie miejsce w grupie G z 13 punktami i ma trzy punkty przewagi nad trzecią Finlandią. W piątek Polska zagra na Stadionie Narodowym z Holandią, a potem zmierzy się na wyjeździe z Maltą w poniedziałkowy wieczór. Poza walką o miejsce w barażach Polacy potrzebują zdobyć jak najwięcej punktów, by zapewnić sobie pierwszy koszyk przy losowaniu do marcowych baraży.

Cash mówi o nauce języka polskiego. "Trzeba mieć dużo czasu"

W czwartkowe przedpołudnie odbyła się konferencja prasowa, na której pojawił się Matty Cash oraz Jan Urban. W trakcie jej pierwszej części na pytania odpowiadał zawodnik Aston Villi. Jeden z dziennikarzy przy swoim pytaniu nawiązał do 107. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, którą niedawno obchodziliśmy.

Czy w związku z tym Cash nadal uczy się polskiego? - Zawsze musicie mnie o to zapytać. Nauka języka polskiego jest bardzo trudna. Trzeba mieć dużo czasu, by poświęcić go na naukę języka. Trudno jest mi znaleźć tyle czasu, jest z nim krucho. Znam kilka fraz, ale nie za dużo - mówił Cash na konferencji.

Temat nauki polskiego przez Casha pojawia się bardzo regularnie od momentu, gdy tylko ten piłkarz otrzymał polskie obywatelstwo. Do całej sprawy odnosił się także Jan Urban.

- Na pewno powinien się troszeczkę bardziej postarać. Ostatnio pośmialiśmy się z tego troszkę. Raz mu kazałem liczyć podania do 20. I zaczął liczyć: "Jeden, dwa, trzy, siedem". Już zrobił atmosferę. Musi się troszeczkę postarać i zacząć od liczb, cyfr itd. To bardzo pozytywna postać. Porozmawiamy na ten temat z nim. Takie podstawowe rzeczy, piłkarskie, boiskowe, to fajnie by było, gdyby je wiedział. To od niego zależy - tłumaczył selekcjoner w Prawdzie Futbolu.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Polska - Holandia w piątek o godz. 20:45 w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.