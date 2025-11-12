Powrót na stronę główną
Tak Holendrzy nazwali Urbana przed meczem. "Identycznie jak Beenhakker"
Holenderska gazeta "De Volkskrant" napisała ciekawy artykuł na temat trenera reprezentacji Polski Jana Urbana. Porównała go do byłego selekcjonera naszej kadry - Leo Beenhakkera.
Jan Urban
Reprezentacja Polski już w najbliższy piątek zagra w eliminacyjnym meczu do przyszłorocznych mistrzostw świata u siebie z Holandią. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają, to zachowają szanse na wygranie grupy i bezpośredni awans. Będą jednak musieli nie tylko pokonać na wyjeździe Maltę, ale też liczyć w ostatniej kolejce na wpadkę Holandii w spotkaniu u siebie z Litwą.  

Holendrzy porównali Jana Urbana do Leo Beenhakkera

Holenderska gazeta "De Volkskrant" w jednym z artykułów przed meczem Polska - Holandia porównuje Jana Urbana do Leo Beenhakkera, byłego selekcjonera Biało-Czerwonych, który zmarł w kwietniu tego roku w wieku 82 lat.

"Duch Leo Beenhakkera żyje w pracy selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana" - to tytuł artykułu z "De Volkskrant". 

"Urban jest chwalony za komunikatywne, zorientowane na współpracę międzynarodową podejście, wzorowane na Beenhakkerze. Natychmiast przywrócił do składu napastnika Roberta Lewandowskiego, który pokłócił się z poprzednim selekcjonerem reprezentacji" - czytamy w dzienniku. 

Zwrócono uwagę, że zarówno Urban, jak i Beenhakker mieli świetne relacje z największą gwiazdą reprezentacji Polski - Robertem Lewandowskim. 

"Lewandowski jest większy niż jakikolwiek polski selekcjoner, ale ma doskonałe relacje z Urbanem. To identycznie jak Beenhakker, który również miał talent do interakcji z gwiazdami. Kiedy napastnik był poprzednio w Rotterdamie, podczas Ligi Narodów 2022, nalegał na spotkanie ze swoim starym przyjacielem Beenhakkerem, mimo że były trener był już chory i rzadko widywany na świeżym powietrzu" - dodaje dziennikarz Willem Vissers. 

Urban był asystentem Beenhakkera na Euro 2008. Teraz podkreśla, że wiele nauczył się od holenderskiego trenera i stosuje do dziś jego niektóre rady.

"Nie spotykaliśmy się często w Hiszpanii, ale Leo mnie pamiętał. Jako jego asystent na Euro mieliśmy bardzo dobre relacje. Beenhakker był miłym i ciepłym człowiekiem, świetny pod względem psychologicznym. Potrafił rozmawiać z ludźmi i przekazywać im jasny przekaz. W stosunkowo krótkim czasie, kiedy pracowaliśmy razem w reprezentacji, nauczyłem się wiele od Leo. Do dziś stosuję się do niektórych z jego rad. Leo miał niesamowitą wiedzę i zrozumienie piłki nożnej i był doskonałym trenerem. Miał wrodzony talent do jasnego przekazywania swoich planów zawodnikom. Moim zdaniem, to była jego największa zaleta. Wielu zawodników przeżyło pod jego okiem najwspanialsze chwile w swojej karierze. Uwielbiał z nimi rozmawiać i dodawać im pewności siebie. Jego taktyczne umiejętności były ogromne. Połączenie tych cech przyniosło znakomite rezultaty" - opowiada Urban dla "De Volkskrant".

Willem Vissers podkreśla, że Beenhakker byłby zadowolony, gdyby wiedział, że Urban został trenerem reprezentacji Polski. 

"Urban jest selekcjonerem reprezentacji Polski od kilku miesięcy, a drużyna będzie starała się uniemożliwić reprezentacji Holandii awans na Mistrzostwa Świata 2026 w Warszawie. Beenhakker, który zmarł 10 kwietnia, byłby zadowolony z nominacji. „Zatrudnij Urbana" – zawsze powtarzał De Zeeuwowi, gdy Polska szukała selekcjonera reprezentacji" - pisze.

Początek meczu Polska - Holandia w piątek, 14 listopada o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. 

