Tak Holendrzy nazwali Urbana przed meczem. "Identycznie jak Beenhakker"

Reprezentacja Polski już w najbliższy piątek zagra w eliminacyjnym meczu do przyszłorocznych mistrzostw świata u siebie z Holandią. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają, to zachowają szanse na wygranie grupy i bezpośredni awans. Będą jednak musieli nie tylko pokonać na wyjeździe Maltę, ale też liczyć w ostatniej kolejce na wpadkę Holandii w spotkaniu u siebie z Litwą.

Holendrzy porównali Jana Urbana do Leo Beenhakkera

Holenderska gazeta "De Volkskrant" w jednym z artykułów przed meczem Polska - Holandia porównuje Jana Urbana do Leo Beenhakkera, byłego selekcjonera Biało-Czerwonych, który zmarł w kwietniu tego roku w wieku 82 lat.

"Duch Leo Beenhakkera żyje w pracy selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana" - to tytuł artykułu z "De Volkskrant".

"Urban jest chwalony za komunikatywne, zorientowane na współpracę międzynarodową podejście, wzorowane na Beenhakkerze. Natychmiast przywrócił do składu napastnika Roberta Lewandowskiego, który pokłócił się z poprzednim selekcjonerem reprezentacji" - czytamy w dzienniku.

Zwrócono uwagę, że zarówno Urban, jak i Beenhakker mieli świetne relacje z największą gwiazdą reprezentacji Polski - Robertem Lewandowskim.

"Lewandowski jest większy niż jakikolwiek polski selekcjoner, ale ma doskonałe relacje z Urbanem. To identycznie jak Beenhakker, który również miał talent do interakcji z gwiazdami. Kiedy napastnik był poprzednio w Rotterdamie, podczas Ligi Narodów 2022, nalegał na spotkanie ze swoim starym przyjacielem Beenhakkerem, mimo że były trener był już chory i rzadko widywany na świeżym powietrzu" - dodaje dziennikarz Willem Vissers.

Urban był asystentem Beenhakkera na Euro 2008. Teraz podkreśla, że wiele nauczył się od holenderskiego trenera i stosuje do dziś jego niektóre rady.

"Nie spotykaliśmy się często w Hiszpanii, ale Leo mnie pamiętał. Jako jego asystent na Euro mieliśmy bardzo dobre relacje. Beenhakker był miłym i ciepłym człowiekiem, świetny pod względem psychologicznym. Potrafił rozmawiać z ludźmi i przekazywać im jasny przekaz. W stosunkowo krótkim czasie, kiedy pracowaliśmy razem w reprezentacji, nauczyłem się wiele od Leo. Do dziś stosuję się do niektórych z jego rad. Leo miał niesamowitą wiedzę i zrozumienie piłki nożnej i był doskonałym trenerem. Miał wrodzony talent do jasnego przekazywania swoich planów zawodnikom. Moim zdaniem, to była jego największa zaleta. Wielu zawodników przeżyło pod jego okiem najwspanialsze chwile w swojej karierze. Uwielbiał z nimi rozmawiać i dodawać im pewności siebie. Jego taktyczne umiejętności były ogromne. Połączenie tych cech przyniosło znakomite rezultaty" - opowiada Urban dla "De Volkskrant".

Willem Vissers podkreśla, że Beenhakker byłby zadowolony, gdyby wiedział, że Urban został trenerem reprezentacji Polski.

"Urban jest selekcjonerem reprezentacji Polski od kilku miesięcy, a drużyna będzie starała się uniemożliwić reprezentacji Holandii awans na Mistrzostwa Świata 2026 w Warszawie. Beenhakker, który zmarł 10 kwietnia, byłby zadowolony z nominacji. „Zatrudnij Urbana" – zawsze powtarzał De Zeeuwowi, gdy Polska szukała selekcjonera reprezentacji" - pisze.

Początek meczu Polska - Holandia w piątek, 14 listopada o godz. 20.45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.