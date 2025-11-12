Matty Cash przeszedł "test na Polaka". Tego się po nim nie spodziewałeś

Reprezentacja Polski sposobi się do dwóch ostatnich meczów w tym roku. 14 listopada zagra u siebie z Holandią, a trzy dni później na wyjeździe z Maltą. Oba spotkania zostaną rozegrane w ramach eliminacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Podczas trwającego zgrupowania dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter zadał kilka pytań obrońcy polskiej kadry Matty'emu Cashowi. Piłkarz Aston Villi odpowiadał na tak zwane szybkie strzały - musiał wybrać z dwóch zaproponowanych przez nas zagadnień.

Matty Cash jakiego nie znacie. Obrońca stanął przed kamerami Sport.pl

Matty Cash od 2021 roku reprezentuje barwy polskiej kadry. Choć urodził się w angielskim Slough, to dzięki przodkom ze strony mamy Barbary otrzymał polskie obywatelstwo. Jego życie nierozerwalnie związane jest z Anglią i Polską.

Tym razem obrońca Aston Villi zmierzył się z zestawem pytań, z których lwią część stanowiły dylematy. Musiał wybierać pomiędzy kwestiami związanymi z polską i angielską kulturą i kuchnią. - Ooo, lubię pierogi, ale fish and chips to fantastyczne danie. Angielskie fish and chips! - wskazał, przyznając że mając do wyboru polskie pierogi i tradycyjne frytki z rybą sięgnąłby po to drugie.

"Pigs in blanket", czyli małe kiełbaski wygrały u niego z karpiem. W muzycznym starciu dwóch znanych piosenkarek górą była Doda. Cash wybrał ją ponad międzynarodową gwiazdę estrady - Dua Lipę. Podobnie rzecz miała się przy okazji dylematu napastników.

Matty Cash wskazał Roberta Lewandowskiego nad Harry'ego Kane'a. Bez wahania wskazał także hymn Polski nad hymnem Ligi Mistrzów.

W jednym z pytań poruszona została także kwestia Michała Probierza - selekcjonera, u którego Cash nie odgrywał tak znaczącej roli jak teraz u Jana Urbana. Jak odpowiedział boczny obrońca? "Szybkie strzały" z Matty'm Cashem można obejrzeć w tym miejscu.