Tak widzą Polskę w Holandii przed meczem. Niestety, nie da się zaprzeczyć

Przed reprezentacją Polski dwa ostatnie mecze w el. MŚ 2026. W piątek Polacy na PGE Narodowym zmierzą się z Holandią, a trzy dni później zagrają na wyjeździe z Litwą. "Biało-czerwoni" wciąż mają iluzoryczne szanse na bezpośredni awans na mundial i całkiem realne na wejście do baraży. Mecz z Holandią jawi się jednak jako bardzo trudny. Klasa rywala to jedno, a drugie to braki kadrowe w drużynie Jana Urbana. To nie umknęło uwadze Holendrów.

Holendrzy piszą o problemach w reprezentacji Polski

"Panika w Polsce: rywalom Oranje brakuje kluczowych zawodników na kluczowe mecze" - pisze holenderski portal ad.nl. "Kadra Polski została znacznie uszczuplona przed kluczowym meczem z reprezentacją Holandii. Selekcjoner reprezentacji Jan Urban zmaga się z kilkoma kontuzjami i zawieszeniami" - informują dziennikarze.

"Polska wciąż ma szansę na bezpośredni awans do mistrzostw świata. Potrzebuje zwycięstwa u siebie z Holandią, a potem liczy na to, że Litwa sprawi niespodziankę na Johan Cruijff Arena. Jednak nadzieje dla Polski są nikłe, ponieważ drużyna zmaga się z licznymi problemami kadrowymi. W reprezentacji Polski brakuje czterech zawodników z powodu kontuzji. Łukasz Skorupski, Jan Bednarek, Krzysztof Piątek i piłkarz Feyenoordu Jakub Moder nie zagrają. Co więcej, nie wiadomo jeszcze, czy Karol Świderski będzie mógł zagrać przeciwko Holandii. Oprócz kontuzji, Polacy borykają się również z zawieszeniami. Przemysław Wiśniewski i Bartosz Slisz otrzymali swoje drugie żółte kartki w tej grupie kwalifikacyjnej przeciwko Litwie (zwycięstwo 2:0 dla Polski), co automatycznie skutkuje zawieszeniem" - czytamy.

Przypomnijmy, że Jan Urban już wcześniej mógł się przygotować na brak Wiśniewskiego i Slisza. O kontuzji Jakuba Modera też wiadomo od jakiegoś czasu. Niestety w ostatniej chwili wypadli Bednarek, Skorupski i Piątek. W ich miejsce Urban dowołał Mateusza Kochalskiego i Bartosza Bereszyńskiego.

Brak Slisza, Modera i brak powołania dla Jakuba Piotrowskiego powoduje, że w kadrze de facto nie ma typowej "szóstki", czyli defensywnego pomocnika na mecz z Holandią. Jan Urban przekonuje, że ma jednak swój pomysł na tę sytuację. - Mamy plan na to spotkanie. Wyskoczyły kłopoty, są kontuzje, są kartki. Wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani. Mecz wszystko pokaże. Ja sam jestem ciekaw naszego pomysłu, jak to będzie wyglądało na boisku, bo będzie tam ważna zmiana. To nie jest najważniejszy temat, kto będzie "szóstką", kto kogo zastąpi, kto będzie grał na jakiej pozycji - przekonywał selekcjoner na konferencji prasowej.

Swoje problemy mają też Holendrzy. Z Polską prawdopodobnie nie zagra gwiazda kadry Ronalda Koemana, Wout Weghorst. Przez to na zgrupowaniu Holendrów pojawił się dodatkowo 22-letni Emmanuel Emegha.