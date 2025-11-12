Lewandowski miał na ręce prawdziwą fortunę. Można za to kupić mieszkanie

Lewandowski w USA pojawił się z okazji polskiego Święta Niepodległości. Kapitan reprezentacji Polski brał udział w oficjalnej uroczystości, której celem było rozświetlenie Empire State Building w polskich barwach narodowych. - Dla mnie to była wielka duma. Otrzymałem kilka miesięcy temu taką propozycję i długo się nie zastanawiałem. To był zaszczyt - powiedział kapitan podczas dzisiejszej konferencji prasowej.

Oto zegarek Lewandowskiego. Cena robi wrażenie

Lewandowski po przyjeździe do Warszawy spotkał się z kibicami. I - jak zauważyli dziennikarze "Super Expressu" - kapitan reprezentacji Polski podczas tego spotkania miał na swojej ręce naprawdę drogi zegarek. Wszystko wskazuje na to, że Lewandowski przyjechał do Warszawy z modelem Patek Philippe Aquanaut 5164R-001 - to urządzenie przez producenta jest wyceniane na kwotę 298 400 złotych.

Za takie pieniądze można kupić mieszkanie - choć uczciwie trzeba przyznać, że patrząc na obecną sytuację na rynku mieszkaniowym to nie będzie ono największe. Dla Lewandowskiego wydanie podobnej kwoty na zegarek nie jest oczywiście żadnym problemem - reprezentant Polski zarabia w końcu miliony.

A to nawet nie jest najdroższy zegarek w dość bogatych zbiorach Roberta Lewandowskiego. "W kolekcji piłkarza znajduje się też zegarek Audemars Royal Oak Tourbillon Extra-Thinmarki. To już znacznie poważniejszy wydatek, gdyż jego niektórych modeli cena sięga nawet 2,4 miliona złotych!" - pisał ostatnio Szymon Szczepanik ze Sport.pl.

Teraz kapitan reprezentacji Polski przygotowuje się do eliminacyjnego meczu z Holandią. To spotkanie odbędzie się już w piątek 14 listopada o godzinie 20:45.