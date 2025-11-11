Lewandowski aż pękał ze śmiechu. Wszystko przez to jedno pytanie

Polacy w meczu z Holandią nie będą faworytami. Biało-Czerwoni od 2020 roku rozegrali sześć meczów z Holendrami i nie wygrali żadnego z nich, a tylko dwa skończyły się remisem. Na zwycięstwo z tym rywalem Polacy czekają od 1979 roku.

Lewandowski nie wytrzymał ze śmiechu. Wszystko przez to pytanie

I właśnie o bilans tych kilku ostatnich spotkań zapytał jeden z dziennikarzy obecnych na dzisiejszej konferencji prasowej reprezentacji Polski. - Polska trochę tych meczów z Holandią ostatnio rozegrała. Czego w tych meczach ostatecznie brakowało, żeby któreś z tych spotkań wygrać? Wiemy jaką reprezentacją jest Holandia, że są lepsi technicznie, że to doskonała drużyna, ale czego w tych meczach zabrakło twoim zdaniem? - padło pytanie.

Lewandowski najpierw się uśmiechnął, potem zachichotał aż w końcu zaczął śmiać się do rozpuku. - Przepraszam... umiejętności? - dodał, wciąż się śmiejąc. - Przepraszam... Szukałem tych meczów w przeszłości.

- Mecze z Holandią często są na styku, to prawda i zawsze czegoś brakowało. To pierwsze, co mi przyszło do głowy. Wierzę, że w końcu tych umiejętności nie zabraknie i wygramy mecz z Holandią. Tym bardziej że mamy ten mecz w Warszawie, gdzie już też zatęskniłem trochę za tym stadionem, za tą atmosferą. Nie mogę się doczekać tego meczu. Wierzę też, że atmosfera tego meczu będzie wyjątkowa. Patrząc też na ostatni mecz wyjazdowy, to jestem pewien tego, że tutaj w Warszawie też będzie wyjątkowo (...). Jeśli te umiejętności będą wystarczające na to, żeby wygrać z Holandią, to wtedy ten argument będzie niezbity. Więc mam nadzieję, że tak będzie po tym meczu piątkowym - kontynuował, wciąż się uśmiechając, ale już bez śmiechu.

Reprezentacja Polski zagra z Holandią już w piątek 14 listopada o 20:45. Ten mecz może mieć kluczowe znaczenie dla szans Biało-Czerwonych na awans na mundial - jeśli Polacy wywalczą przynajmniej remis, a potem wygrają z Maltą to zapewnią sobie pierwszy koszyk przed losowaniem baraży.