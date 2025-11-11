Koeman musiał reagować awaryjnym powołaniem. Gwiazda wypada na mecz z Polską

Rozpoczęła się ostatnia w tym roku przerwa na mecze reprezentacji narodowych. Biało-Czerwoni, którzy wciąż walczą o awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata, rozegrają dwa spotkania. 14 listopada zagrają w Warszawie z Holandią, a trzy dni później w Ta'Qali zmierzą się z Maltą. Piątkowe starcie z drużyną Ronalda Koemana z pewnością wzbudzi wielkie emocje. Okazuje się, że selekcjoner naszych najbliższych rywali ma problem.

Problem Koemana. Awaryjne powołanie na mecz z Polską

"Napastnik Emmanuel Emegha został po raz pierwszy powołany do reprezentacji Holandii. Selekcjoner reprezentacji Ronald Koeman dodał 22-letniego napastnika Strasbourga do swojego składu, ponieważ nie jest jeszcze jasne, czy Wout Weghorst zagra przeciwko Polsce" - poinformował portal ad.nl.

Stosowny komunikat wydała także federacja. "Piłkarz Ajaxu nie jest w pełni sprawny i najbliższe dni pokażą, na ile będzie dostępny w przyszły piątek" - poinformowała.

Weghorst to zawodnik, którego polscy kibice pamiętają doskonale. 14 czerwca 2024 roku to jego gol zapewnił Holendrom wygraną w meczu z Biało-Czerwonymi na otwarcie zmagań w mistrzostwach Europy. Nasi rywale dotarli na tamtym turnieju do półfinału, a Polacy pożegnali się z czempionatem na etapie fazy grupowej.

22-letni Emegha to kapitan Strasburga - drużyna, która nie tak dawno mierzyła się w fazie ligowej Ligi Konferencji z Jagiellonią Białystok (1:1). Rosły - mierzący aż 196 cm wzrostu - snajper nie znalazł się jednak w składzie na mecz z drużyną Adriana Siemieńca. Był kontuzjowany.

Powołanie na dwumecz z Polską i Litwą to dla młodego zawodnika szansa debiutu w seniorskiej reprezentacji Holandii. Z kim będzie rywalizował o skład? Poza wspomnianym już starszym o 11 lat Weghorstem, na liście powołanych przez Koemana znaleźli się czterej inni napastnicy: Memphis Depay, Cody Gakpo, Noa Lang i Donyell Malen.

Pełną listę powołanych reprezentacji Holandii na listopadowe zgrupowanie można znaleźć na Sport.pl w tym miejscu.