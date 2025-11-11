Podwójna stawka meczu Polska - Holandia. Konsekwencje będą poważne

Na dwie kolejki przed końcem eliminacji sytuacja reprezentacji Polski jest jasna. Żeby awansować na mundial z pierwszego miejsca Biało-Czerwoni muszą wygrać z Holandią i Maltą oraz liczyć na to, że Holendrzy stracą punkty w meczu z Litwą. Już to jest mało realny scenariusz, ale i tak bardziej prawdopodobny niż ten, w którym Polacy kończą eliminacje z taką samą liczbą punktów jak Holendrzy, ale z lepszym bilansem bramkowym - obecnie podopieczni Ronalda Koemana są o 13 bramek lepsi niż Biało-Czerwoni.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Borowiak, trener judo, o dzieciństwie Roberta Lewandowskiego: on nawet gdy jadł zupę, to z piłką pod pachą

Mecz z Holandią może zaważyć o losie Biało-Czerwonych. Oto powód

Choć Polska nie ma już w zasadzie szans na bezpośredni awans, nie oznacza to, że w piątek nie gra o żadną stawkę. Biało-Czerwoni prawie na pewno zagrają w barażach o mundial. I dobrze by było, żeby piłkarze Jana Urbana przed losowaniem mieli zapewniony pierwszy koszyk - obecnie tak właśnie jest. W pierwszym koszyku znajdują się Włochy, Turcja, Ukraina oraz Polska. Obecność w nim, w zasadzie gwarantuje wylosowanie słabego rywala w meczu półfinałowym. Polacy zagraliby z jedną z najniższej rozstawionych drużyn.

O tym do którego koszyka trafi reprezentacja Polski, decyduje ranking FIFA. I dla Polski najgroźniejszym rywalem jest Walia. Obecnie Biało-Czerwoni mają 5 punktów więcej (1524) niż Walijczycy (1519). I jak zauważa profil "Football Meets Data" - piłkarze Jana Urbana muszą się strzec, żeby tej przewagi nie stracić.

A najłatwiej to zrobić zdobywając przynajmniej cztery punkty w meczach z Holandią oraz Maltą - wtedy Biało-Czerwoni nie spadną do drugiego koszyka nawet jeżeli Walia wygra swoje dwa ostatnie spotkania w eliminacjach - z Liechtensteinem i Macedonią Północną.

Mecz Polska - Holandia odbędzie się już w piątek 14 listopada. Trzy dni później Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Maltą. Zachęcamy do śledzenia obu spotkań w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE..