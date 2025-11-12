Kołtoń nie wytrzymał po tym, co zrobił Lewandowski. "Jesteś gwiazdeczką"

87- tyle bramek zdobył Robert Lewandowski dla reprezentacji Polski. Pod tym względem jest rekordzistą, a ma też najwięcej występów (161) w historii drużynie narodowej. Zagrał też na sześciu wielkich turniejach, a po jednym z nich zostały nadszarpnięte jego relacje z Romanem Kołtoniem.

Robert Lewandowski posprzeczał się z Romanem Kołtoniem po Euro 2016

Gościem programu "Dwa Fotele" na kanale Meczyki.pl na YouTube był dziennikarz Sebastian Staszewski, autor niedawno wydanej książki o Lewandowskim. W trakcie rozmowy temat zszedł na kontakty piłkarza z dziennikarzami. Czy któryś z nich miał z nim bliższe relacje? - Był czas, kiedy Kołtoń miał dobre, ale później też się pokłócili - powiedział Staszewski. O co poszło?

- Kołtoń chciał, aby Lewandowski wypowiedział się po Euro 2016. Robert mu odmówił, a Roman mu napisał SMS-a: "Jesteś gwiazdeczką i zacząłeś się źle zachowywać" - ujawnił. Choć obaj nie trzymają urazy. - Po latach sobie to wyjaśnili - dodał Staszewski.

Choć tamte mistrzostwa Europy były udanym turniejem dla Polski, to niekoniecznie pod względem indywidualnym dla napastnika. W pięciu meczach, a rozegrał on komplet 530 minut, zdobył jedną bramkę, w ćwierćfinale z Portugalią (przegranym po rzutach karnych). Być może także dlatego nie był skory do rozmów.

Robert Lewandowski dalej gra w reprezentacji Polski. Gra o kolejny wielki turniej

Blisko dekadę później Robert Lewandowski dalej gra w drużynie narodowej i jest jej kapitanem. Jeśli nie wydarzy się nic zaskakującego, wystąpi w nadchodzących meczach eliminacji mistrzostw świata 2026 z Holandią (piątek 14 listopada) i Maltą (poniedziałek 17 listopada).

Wiele wskazuje na to, że dla reprezentacji Polski nie będzie to koniec walki o mundial. Szanse na bezpośredni awans są niewielkie, ale za to bardzo duże na marcowe baraże.