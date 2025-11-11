Polski piłkarz chciał pożyczyć pieniądze od Lewandowskiego. Oto co usłyszał

Sebastian Staszewski napisał książkę "Lewandowski prawdziwy", czyli nieautoryzowaną biografię kapitana reprezentacji Polski. Wiele przedstawionych w niej historii nigdy nie ujrzało światła dziennego. Książka ma pokazać historię Lewandowskiego oraz opowiedzieć o "ludzkich słabościach, błędach, konfliktach i brudnej stronie sportu na najwyższym poziomie".

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Staszewski, autor książki „Lewandowski. Prawdziwy": Robert oglądał wywiad o książce u Rymanowskiego. Pozwu nie mam

Lewandowski nie pożyczył pieniędzy koledze z kadry

W programie na żywo na kanale YouTube Meczyków Sebastian Staszewski opowiedział historię, jak Robert Lewandowski dostał nietypową prośbę od jednego z reprezentantów Polski. - Opisuję, jak jeden z kadrowiczów przychodzi do niego i prosi o pożyczkę. A Robert odpowiada mu: "ja ci nie pożyczę tych pieniędzy, bo nie chcę, by twoje problemy stały się moimi" - zdradził.

- Nie powiedział, że nie ma, że boi się, że nie odda - dodał.

Janusz Basałaj - prowadzący program "Dwa Fotele" - nie wiedział, jak to zinterpretować. Na to dziennikarz odpowiedział, że Robert Lewandowski "nie chce się rozpraszać". - Sławomir Peszko mówił, że Robert kiedyś mu to tłumaczył, że on nie chce innych problemów. Chce się skupić na swoim celu - kontynuował.

Zobacz też: Oto cała prawda o relacji Lewandowskiego z Yamalem. "Dziad z Polski". Niebywałe

- Inny anonimowy rozmówca mówi, że to jest cały Robert. To nie jest gość, do którego przyjdziesz, pożalisz się, on cię wysłucha i przytuli. On jest skupiony na wygrywaniu. Kluczem do zrozumienia Roberta Lewandowskiego jest śmierć taty i wszystko to, co wpływało później na niego, czyli dążenie do sukcesu i ta obsesja wygrywania - podkreślił Staszewski.

Sebastian Staszewski: Wygrywanie to cel nadrzędny Roberta Lewandowskiego

Sebastian Staszewski podkreśla, że Lewandowski nienawidzi przegrywać, a wygrywanie jest u niego obsesją. - Uważam i mam nadzieję, że się nie obrazi, ale w jego przypadku obsesja wygrywania to jest wręcz jednostka chorobowa. Jeśli mi mówią jego koledzy, że on nie potrafi przegrać w ping-ponga, wkurza się i zawsze znajdzie jakiś powód - podkreślił dziennikarz.

- Przed Euro 2024 polscy piłkarze pojechali na tor wyścigowy, a Robert zrobił wszystko, żeby wygrać. To pokazuje, że dla niego najważniejsze w życiu jest wygrywanie. To jest dla niego cel nadrzędny. Jedzie wtedy jak czołg, a jak pojawia się na drodze jakaś przeszkoda, zostaje zniszczona. Nieważne, czy to są piłkarze, czy trenerzy - kilka osób od Roberta oberwało w trakcie tej podróży - zakończył Staszewski.